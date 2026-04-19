Lluvia de meteoros Líridas 2026: cuándo y cómo verla en su mejor momento

¿Cómo se ve la lluvia de meteoros Líridas en el cielo?

Los restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher) dan origen a las Líridas, una lluvia de meteoros que ocurre cuando la Tierra atraviesa una densa nube de partículas espaciales. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera a velocidades extremas y se desintegran por la fricción, lo cual genera los característicos destellos luminosos denominados estrellas fugaces. El fenómeno recibe su nombre de la constelación de Lira, debido al punto desde donde parecen nacer los meteoros se sitúa cerca de Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno.