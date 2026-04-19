Lluvia de meteoros Líridas 2026: cuándo y cómo verla en su mejor momento

Resumen para apurados
- La lluvia de meteoros Líridas alcanzará su pico el 21 y 22 de abril de 2026 en ambos hemisferios, debido al ingreso de restos del cometa Thatcher a la atmósfera terrestre.
- El evento se origina por partículas del cometa Thatcher que se desintegran al entrar en la atmósfera. Se esperan 18 meteoros por hora y visibilidad óptima bajo cielos despejados.
- Este fenómeno milenario permite la observación a simple vista y marca un hito en el calendario astronómico de 2026, fomentando el interés científico y el turismo especializado.
La lluvia de meteoros Líridas, reconocida como uno de los fenómenos astronómicos más antiguos en los registros humanos, iluminará nuevamente el firmamento durante abril de 2026. Este espectáculo natural permite la observación de estrellas fugaces a simple vista desde ambos hemisferios, eliminando la necesidad de emplear telescopios o equipos profesionales.
Para esta edición, las condiciones climáticas y astronómicas auguran una experiencia favorable, con especial énfasis en el hemisferio norte. El cielo presentará una actividad cercana a los 18 meteoros por hora, mientras que la Luna creciente emitirá una luz tenue que facilitará la visibilidad de los trazos luminosos. Bajo cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica, los espectadores presenciarán un despliegue visual de gran claridad y belleza.
¿Cómo se ve la lluvia de meteoros Líridas en el cielo?
Los restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher) dan origen a las Líridas, una lluvia de meteoros que ocurre cuando la Tierra atraviesa una densa nube de partículas espaciales. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera a velocidades extremas y se desintegran por la fricción, lo cual genera los característicos destellos luminosos denominados estrellas fugaces. El fenómeno recibe su nombre de la constelación de Lira, debido al punto desde donde parecen nacer los meteoros se sitúa cerca de Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno.
Aunque el espectáculo es visible desde ambos hemisferios, el norte ofrece las mejores condiciones para su observación debido a la posición del radiante en el firmamento. Los observadores suelen registrar un promedio de 18 meteoros por hora, aunque existen registros históricos de picos de actividad mucho más intensos y sorpresivos.
- Líridas: 21-22 de abril
- Eta Acuáridas: 5-6 de mayo
- Delta Acuáridas del sur: 30-31 de julio
- Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio
- Perseidas: 12-13 de agosto
- Oriónidas: 21-22 de octubre
- Táuridas del sur: 4-5 de noviembre
- Táuridas del norte: 11-12 de noviembre
- Leónidas: 16-17 de noviembre
- Geminidas: 13-14 de diciembre
- Úrsidas: 21-22 de diciembre