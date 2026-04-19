Ortiz y Luque brillaron en el regreso del mountain bike a La Quebrada de Lules

La competencia ofreció un espectáculo atrapante de principio a fin. El trazado, de 4,3 kilómetros por vuelta, exigió al máximo a los bikers, que debieron afrontar sectores rápidos, subidas técnicas y curvas que no daban margen para el error. En ese contexto, Ortiz construyó una victoria sólida y trabajada. El corredor de Las Talitas completó las siete vueltas en 1 hora, 22 minutos y 17 segundos, imponiendo un ritmo que resultó imposible de seguir para sus rivales. Detrás suyo finalizó Nicolás Pasallo, a un minuto de diferencia, mientras que el tercer escalón del podio fue para José Barán. Pero más allá de los números, la carrera del ganador tuvo momentos clave que marcaron el desarrollo. “Estoy muy contento por el triunfo y también muy cansado, porque fue una carrera durísima”, confesó Ortiz apenas cruzó la meta, todavía con el esfuerzo reflejado en el rostro.