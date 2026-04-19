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Ortiz y Luque brillaron en el regreso del mountain bike a La Quebrada de Lules

La segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country se disputó en ese escenario luego de 15 años y reunió a una gran cantidad de público.

FUERON IMPARABLES. Nicolás Ortiz y Leila Luque se llevaron todos los aplausos en el circuito de La Quebrada de Lules. FUERON IMPARABLES. Nicolás Ortiz y Leila Luque se llevaron todos los aplausos en el circuito de La Quebrada de Lules.
Por Carlos Chirino Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Nicolás Ortiz y Leila Luque ganaron la segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country en La Quebrada de Lules, marcando el regreso del mountain bike tras 15 años de ausencia.
  • La competencia contó con un trazado exigente de 4,3 kilómetros y gran afluencia de público. Ortiz dominó la categoría Elite, mientras que la campeona mundial Luque lideró en damas.
  • El éxito del evento reafirma a Tucumán como referente nacional de la disciplina. La recuperación de este circuito emblemático impulsa el crecimiento del deporte en la región.
Resumen generado con IA

El circuito de La Quebrada de Lules volvió a latir al ritmo del mountain bike y lo hizo con una jornada que combinó emoción, exigencia y un marco de público que acompañó en gran número. En ese escenario, Nicolás Ortiz y Leila Luque se adueñaron del protagonismo en la segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country.

La competencia ofreció un espectáculo atrapante de principio a fin. El trazado, de 4,3 kilómetros por vuelta, exigió al máximo a los bikers, que debieron afrontar sectores rápidos, subidas técnicas y curvas que no daban margen para el error. En ese contexto, Ortiz construyó una victoria sólida y trabajada. El corredor de Las Talitas completó las siete vueltas en 1 hora, 22 minutos y 17 segundos, imponiendo un ritmo que resultó imposible de seguir para sus rivales. Detrás suyo finalizó Nicolás Pasallo, a un minuto de diferencia, mientras que el tercer escalón del podio fue para José Barán. Pero más allá de los números, la carrera del ganador tuvo momentos clave que marcaron el desarrollo. “Estoy muy contento por el triunfo y también muy cansado, porque fue una carrera durísima”, confesó Ortiz apenas cruzó la meta, todavía con el esfuerzo reflejado en el rostro.

El inicio no fue sencillo para el flamante vencedor. Largó en el tercer lugar, siguiendo de cerca a Pasallo y a Matías Carrizo. La dinámica cambió rápidamente: una caída de Carrizo le permitió avanzar una posición y, poco después, encontró el espacio para superar al líder en una subida. Antes de completar la primera vuelta, Ortiz ya estaba al frente y desde allí construyó su dominio. “En todo momento impuse un ritmo fuerte. Sabía que no podía aflojar si quería ganar”, explicó.

Con el correr de los giros, la diferencia se fue ampliando de manera progresiva. Cada vuelta fue un pequeño paso hacia la consolidación de un triunfo que terminó siendo tan merecido como trabajado. El dato no es menor: el biker celebró su victoria pocos días después de haber cumplido 25 años, el pasado 6 de abril. “Me hice un lindo regalo”, dijo entre risas, en una frase que resumió la satisfacción por el resultado.

Ortiz, que el año pasado se consagró campeón tucumano de cross rural en la categoría Elite, no ocultó su ambición de seguir siendo protagonista. “Espero poder pelear los dos campeonatos tucumanos, aunque no será sencillo. El nivel que hay en la provincia es muy alto”, analizó. Y agregó una reflexión que se repite cada vez con más fuerza en el ambiente: “Muchos dicen que Tucumán tiene uno de los mejores certámenes provinciales del país, y creo que es así”.

Entre las damas, el dominio fue igualmente contundente. Leila Luque, campeona mundial, mostró toda su jerarquía para quedarse con la victoria en la categoría Elite. Completó las cinco vueltas en 1 hora, 6 minutos y 22 segundos, sacando una diferencia cercana a los seis minutos sobre su escolta, Lucía Pipke. Su rendimiento fue una demostración de potencia y regularidad en un circuito que no daba respiro.

La jornada también tuvo otro nombre destacado: Sol Corrado Rocha. La también campeona del mundo se impuso en la categoría Damas Master B2.

Más allá de los resultados, la carrera dejó sensaciones muy positivas. El circuito fue uno de los grandes protagonistas, recibiendo elogios tanto de los corredores como del público. “Estaba buenísimo, rápido y a la vez muy exigente, pero divertido”, describió Ortiz. La combinación de un trazado atractivo y una organización sólida fue clave para el éxito del evento.

Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores, destacó el acompañamiento institucional. “Fue una jornada muy linda, con un gran nivel de mountain bike. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Lules y en especial del secretario de Deportes, Ariel Vallejo”, señaló.

Así, Lules volvió a posicionarse en el mapa del mountain bike tucumano con una fecha que dejó huella. El regreso del circuito no solo recuperó un espacio emblemático, sino que también reafirmó la vigencia y el crecimiento de una disciplina que sigue sumando adeptos y ofreciendo espectáculos de primer nivel.

Los resultados de todas las categorías fueron los siguientes:

ELITE

1° Nicolás Ortiz

2° Nicolás Pasallo

3° José Agustín Baran

4° Matías Carrizo

5° Fernando Ríos

6° Lain Fagalde

7° Augusto Elwart

8° Cristian Nicolás Zuluaga

9° Gastón Lares Lezcano

10° Nicolás Cuadra

SUB 23

1° Ignacio Cufré

2° Facundo Juárez Camurri

3° Martín Sarmiento Segura

4° Mathias Veliz

5° Gerardo Tomás Zottola

6° Benjamín Battaglia

7° Mauricio García

8° Gonzalo Arias

JUVENILES

1° Uziel Alfaro

2° Santiago Nasca

3° Thiago Doado

CADETES

1° Thiago Toledo

               

MASTER A

1° Diego Campos Rodríguez

2° Matías Galindo

3° José Eduardo Vera

4° José Luis Páez

5° Germán Llomparte Frenzel

6° Franco Rossi

7° Julio Peralta

8° Mauricio Usqueda

9° José Darío Campos Rodríguez

10° Gonzalo Gigon

11° Ramiro Hernán Frías

12° Daniel Díaz Col

13° Alejandro Cáceres

MASTER B1

1° Hernán Jais

2° Fernando López

3° Oscar Díaz

4° Ramón Bernardo Díaz

5° César Lettoli

6° Álvaro Javier Viola

7° Eduardo Martín Abdala

8° Eduardo Medina

9° Nicolás Ibáñez

10° Nicolás Páez Salas

11° Ezequiel Medici

12° Tuky Carrasco

13° Agustín Martínez Pardo

14° Horacio Cattolica

15° Gerardo Millán

MASTER B2

1° José María Suárez

2° Sebastián Quiroga

3° Leonardo García

4° Rodrigo Martínez Pardo

5° Martín Kovacevich

6° Luis Siguenza

7° Adrián Alejandro Parra

8° Franco Rocchio

9° Maximiliano Nanni

10° Alfredo Amenábar

11° Mariano Salazar

12° Marcos Taboada

13° Manuel Velárdez

14° Federico Fromm

MASTER C1

1° José Villanueva

2° Agustín Conort

3° Martín Blanco

4° Alberto Iván Gutiérrez

MASTER C2

1° Adrián Calliera

2° Kike Borrás

3° Juan Marcos Díaz

4° Jorge Eduardo Pucheta

5° Pablo Arias

6° Fernando Soto

7° Luis Fernando García

8° Ángel Alberto Castro

MASTER D1

1° Raúl Albornoz

2° Luis Pablo Biagioli

MASTER D2

1° Jesús Durán

MASTER E

1° Luis Roque Alicata

2° Luis Medde

PROMOCIONALES

1° Rubén Pascual

2° Lucas Matías Sandoval

3° Mauricio Fernández

4° Gaspar Rogala

5° Pablo Iván Biagioli

6° Daniel Nadin

7° Enzo Caballin

8° José María Cardozo

9° Arnaldo Chávez

10° Luciano Carbajal

11° Javier Fernández

12° Mariano Nadin

13° Nicolás Aguirre

14° Nahuel Galván

15° Gastón Rearte

MENORES

1° Benjamín Quiroga

INFANTILES A

1° Mateo Toledo

2° Ian Rodríguez

3° Lorenzo Gutiérrez

4° Agustín Campillo

5° Lucas Rojas

6° Lorenzo García

7° Isabella Molina

INFANTILES B

1° Juan Cruz Juárez Camurri

2° Luana Francesca Molina

PREINFANTILES

1° Lisandro Álvarez

2° Felipe Martínez

3° Vicente García

4° Catalina Ladrón de Guevara

5° Amadeo Arias

MOSCAS

1° Noah Valentino Molina

DAMAS ELITE

1° Leila Luque

2°_Lucía Pipke

3° Carolina Suárez

4° Macarena Correa

5° Juliana Díaz

6° Julieta Reverso

7°_Andrea Balverde

8° Valentina Barbieri Madero

9° Camila Peralta

10° Sofía García

11° Eugenia Espeche

12° Valeria Del Pino

               

DAMAS JUVENILES

1° Victortia Portillo

               

DAMAS CADETES      

1° Rosario Molina Rodríguez

               

DAMAS MASTER A

1° Nerina Mirabal

2° Mariana Toledo

3° Rosario García

4° María del Milagro Oviedo

5° Verónica Centeno

               

DAMAS MASTER B1

1° Luciana Martínez Iotti

2° Silvana Ortiz
               

DAMAS MASTER B2

1° Sol Corrado Rocha

2° Graciela Vargas

3° Cecilia Espeche

4° Soledad Varela

5° Celina Biazzo

6° Andrea Ruiz           

DAMAS PROMOCIONALES

1° Karina Gutiérrez

2° Noelia Altamira

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