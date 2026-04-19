Ortiz y Luque brillaron en el regreso del mountain bike a La Quebrada de Lules

Resumen para apurados
- Nicolás Ortiz y Leila Luque ganaron la segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country en La Quebrada de Lules, marcando el regreso del mountain bike tras 15 años de ausencia.
- La competencia contó con un trazado exigente de 4,3 kilómetros y gran afluencia de público. Ortiz dominó la categoría Elite, mientras que la campeona mundial Luque lideró en damas.
- El éxito del evento reafirma a Tucumán como referente nacional de la disciplina. La recuperación de este circuito emblemático impulsa el crecimiento del deporte en la región.
El circuito de La Quebrada de Lules volvió a latir al ritmo del mountain bike y lo hizo con una jornada que combinó emoción, exigencia y un marco de público que acompañó en gran número. En ese escenario, Nicolás Ortiz y Leila Luque se adueñaron del protagonismo en la segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country.
La competencia ofreció un espectáculo atrapante de principio a fin. El trazado, de 4,3 kilómetros por vuelta, exigió al máximo a los bikers, que debieron afrontar sectores rápidos, subidas técnicas y curvas que no daban margen para el error. En ese contexto, Ortiz construyó una victoria sólida y trabajada. El corredor de Las Talitas completó las siete vueltas en 1 hora, 22 minutos y 17 segundos, imponiendo un ritmo que resultó imposible de seguir para sus rivales. Detrás suyo finalizó Nicolás Pasallo, a un minuto de diferencia, mientras que el tercer escalón del podio fue para José Barán. Pero más allá de los números, la carrera del ganador tuvo momentos clave que marcaron el desarrollo. “Estoy muy contento por el triunfo y también muy cansado, porque fue una carrera durísima”, confesó Ortiz apenas cruzó la meta, todavía con el esfuerzo reflejado en el rostro.
El inicio no fue sencillo para el flamante vencedor. Largó en el tercer lugar, siguiendo de cerca a Pasallo y a Matías Carrizo. La dinámica cambió rápidamente: una caída de Carrizo le permitió avanzar una posición y, poco después, encontró el espacio para superar al líder en una subida. Antes de completar la primera vuelta, Ortiz ya estaba al frente y desde allí construyó su dominio. “En todo momento impuse un ritmo fuerte. Sabía que no podía aflojar si quería ganar”, explicó.
Con el correr de los giros, la diferencia se fue ampliando de manera progresiva. Cada vuelta fue un pequeño paso hacia la consolidación de un triunfo que terminó siendo tan merecido como trabajado. El dato no es menor: el biker celebró su victoria pocos días después de haber cumplido 25 años, el pasado 6 de abril. “Me hice un lindo regalo”, dijo entre risas, en una frase que resumió la satisfacción por el resultado.
Ortiz, que el año pasado se consagró campeón tucumano de cross rural en la categoría Elite, no ocultó su ambición de seguir siendo protagonista. “Espero poder pelear los dos campeonatos tucumanos, aunque no será sencillo. El nivel que hay en la provincia es muy alto”, analizó. Y agregó una reflexión que se repite cada vez con más fuerza en el ambiente: “Muchos dicen que Tucumán tiene uno de los mejores certámenes provinciales del país, y creo que es así”.
Entre las damas, el dominio fue igualmente contundente. Leila Luque, campeona mundial, mostró toda su jerarquía para quedarse con la victoria en la categoría Elite. Completó las cinco vueltas en 1 hora, 6 minutos y 22 segundos, sacando una diferencia cercana a los seis minutos sobre su escolta, Lucía Pipke. Su rendimiento fue una demostración de potencia y regularidad en un circuito que no daba respiro.
La jornada también tuvo otro nombre destacado: Sol Corrado Rocha. La también campeona del mundo se impuso en la categoría Damas Master B2.
Más allá de los resultados, la carrera dejó sensaciones muy positivas. El circuito fue uno de los grandes protagonistas, recibiendo elogios tanto de los corredores como del público. “Estaba buenísimo, rápido y a la vez muy exigente, pero divertido”, describió Ortiz. La combinación de un trazado atractivo y una organización sólida fue clave para el éxito del evento.
Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores, destacó el acompañamiento institucional. “Fue una jornada muy linda, con un gran nivel de mountain bike. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Lules y en especial del secretario de Deportes, Ariel Vallejo”, señaló.
Así, Lules volvió a posicionarse en el mapa del mountain bike tucumano con una fecha que dejó huella. El regreso del circuito no solo recuperó un espacio emblemático, sino que también reafirmó la vigencia y el crecimiento de una disciplina que sigue sumando adeptos y ofreciendo espectáculos de primer nivel.
Los resultados de todas las categorías fueron los siguientes:
ELITE
1° Nicolás Ortiz
2° Nicolás Pasallo
3° José Agustín Baran
4° Matías Carrizo
5° Fernando Ríos
6° Lain Fagalde
7° Augusto Elwart
8° Cristian Nicolás Zuluaga
9° Gastón Lares Lezcano
10° Nicolás Cuadra
SUB 23
1° Ignacio Cufré
2° Facundo Juárez Camurri
3° Martín Sarmiento Segura
4° Mathias Veliz
5° Gerardo Tomás Zottola
6° Benjamín Battaglia
7° Mauricio García
8° Gonzalo Arias
JUVENILES
1° Uziel Alfaro
2° Santiago Nasca
3° Thiago Doado
CADETES
1° Thiago Toledo
MASTER A
1° Diego Campos Rodríguez
2° Matías Galindo
3° José Eduardo Vera
4° José Luis Páez
5° Germán Llomparte Frenzel
6° Franco Rossi
7° Julio Peralta
8° Mauricio Usqueda
9° José Darío Campos Rodríguez
10° Gonzalo Gigon
11° Ramiro Hernán Frías
12° Daniel Díaz Col
13° Alejandro Cáceres
MASTER B1
1° Hernán Jais
2° Fernando López
3° Oscar Díaz
4° Ramón Bernardo Díaz
5° César Lettoli
6° Álvaro Javier Viola
7° Eduardo Martín Abdala
8° Eduardo Medina
9° Nicolás Ibáñez
10° Nicolás Páez Salas
11° Ezequiel Medici
12° Tuky Carrasco
13° Agustín Martínez Pardo
14° Horacio Cattolica
15° Gerardo Millán
MASTER B2
1° José María Suárez
2° Sebastián Quiroga
3° Leonardo García
4° Rodrigo Martínez Pardo
5° Martín Kovacevich
6° Luis Siguenza
7° Adrián Alejandro Parra
8° Franco Rocchio
9° Maximiliano Nanni
10° Alfredo Amenábar
11° Mariano Salazar
12° Marcos Taboada
13° Manuel Velárdez
14° Federico Fromm
MASTER C1
1° José Villanueva
2° Agustín Conort
3° Martín Blanco
4° Alberto Iván Gutiérrez
MASTER C2
1° Adrián Calliera
2° Kike Borrás
3° Juan Marcos Díaz
4° Jorge Eduardo Pucheta
5° Pablo Arias
6° Fernando Soto
7° Luis Fernando García
8° Ángel Alberto Castro
MASTER D1
1° Raúl Albornoz
2° Luis Pablo Biagioli
MASTER D2
1° Jesús Durán
MASTER E
1° Luis Roque Alicata
2° Luis Medde
PROMOCIONALES
1° Rubén Pascual
2° Lucas Matías Sandoval
3° Mauricio Fernández
4° Gaspar Rogala
5° Pablo Iván Biagioli
6° Daniel Nadin
7° Enzo Caballin
8° José María Cardozo
9° Arnaldo Chávez
10° Luciano Carbajal
11° Javier Fernández
12° Mariano Nadin
13° Nicolás Aguirre
14° Nahuel Galván
15° Gastón Rearte
MENORES
1° Benjamín Quiroga
INFANTILES A
1° Mateo Toledo
2° Ian Rodríguez
3° Lorenzo Gutiérrez
4° Agustín Campillo
5° Lucas Rojas
6° Lorenzo García
7° Isabella Molina
INFANTILES B
1° Juan Cruz Juárez Camurri
2° Luana Francesca Molina
PREINFANTILES
1° Lisandro Álvarez
2° Felipe Martínez
3° Vicente García
4° Catalina Ladrón de Guevara
5° Amadeo Arias
MOSCAS
1° Noah Valentino Molina
DAMAS ELITE
1° Leila Luque
2°_Lucía Pipke
3° Carolina Suárez
4° Macarena Correa
5° Juliana Díaz
6° Julieta Reverso
7°_Andrea Balverde
8° Valentina Barbieri Madero
9° Camila Peralta
10° Sofía García
11° Eugenia Espeche
12° Valeria Del Pino
DAMAS JUVENILES
1° Victortia Portillo
DAMAS CADETES
1° Rosario Molina Rodríguez
DAMAS MASTER A
1° Nerina Mirabal
2° Mariana Toledo
3° Rosario García
4° María del Milagro Oviedo
5° Verónica Centeno
DAMAS MASTER B1
1° Luciana Martínez Iotti
2° Silvana Ortiz
DAMAS MASTER B2
1° Sol Corrado Rocha
2° Graciela Vargas
3° Cecilia Espeche
4° Soledad Varela
5° Celina Biazzo
6° Andrea Ruiz
DAMAS PROMOCIONALES
1° Karina Gutiérrez
2° Noelia Altamira