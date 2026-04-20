Real Estate: hoy inicia Encuentros LA GACETA, por LG Play

Cambio de paradigma

Entre los principales temas, los especialistas coinciden en que el sector atraviesa un cambio de paradigma. Si bien la inestabilidad macroeconómica continúa siendo un condicionante, el foco se desplaza hacia la eficiencia y la competitividad como claves para sostener la actividad. La presión de costos y la necesidad de optimizar procesos se combinan con un contexto en el que los precios han crecido por encima de las ventas, generando nuevas tensiones en el mercado.