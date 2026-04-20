Secciones
EconomíaNoticias económicas

Real Estate: hoy inicia Encuentros LA GACETA, por LG Play

Desde las 13.30, nuevo ciclo con foco en el sector inmobiliario y de la construcción.

REAL ESTATE. A partir de hoy, LA GACETA relanza “Encuentros LA GACETA” REAL ESTATE. A partir de hoy, LA GACETA relanza “Encuentros LA GACETA”
Hace 16 Hs

Resumen para apurados

  • Referentes del sector inmobiliario tucumano debaten hoy desde las 13:30 en Encuentros LA GACETA sobre los desafíos y la transición del mercado de Real Estate provincial.
  • El evento de LG Play analiza la presión de costos y la expansión hacia Yerba Buena y San Pablo, ante la falta de crédito hipotecario y la necesidad de optimizar procesos actuales.
  • Se busca definir una hoja de ruta centrada en la eficiencia y el financiamiento propio para atraer a compradores exigentes en un entorno de incertidumbre macroeconómica.
Resumen generado con IA

El primer ciclo de Encuentros LA GACETA se realizará hoy desde las 13.30 y reunirá a referentes clave del sector inmobiliario tucumano para analizar un escenario marcado por la transición y los desafíos estructurales. El evento, que se transmitirá por Canal 7 en Flow, Canal 11 de CCC y por YouTube, estará organizado en ejes que permiten comprender los cambios actuales: la necesidad de mayor eficiencia, la redefinición territorial y la evolución del perfil del comprador.

Participarán como panelistas Ezequiel Coletti, presidente de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit); Pilar Navarro; Federico Bunader; Luciano Yáñez; Oscar Bercovich; Sebastián Piliponsky, socio de Link Desarrollo Inmobiliarios; Javier García Hamilton; Diego Rojkes, director de Avanco Constructora; Jorge Garber, de Gama; el arquitecto Guillermo Layús; Nicolás Ditinis; el arquitecto Benjamín Acuña y Alejandro Aybar. También formarán parte del encuentro representantes de firmas como Metrocúbico, así como desarrolladores y comercializadores del medio local.

Cambio de paradigma

Entre los principales temas, los especialistas coinciden en que el sector atraviesa un cambio de paradigma. Si bien la inestabilidad macroeconómica continúa siendo un condicionante, el foco se desplaza hacia la eficiencia y la competitividad como claves para sostener la actividad. La presión de costos y la necesidad de optimizar procesos se combinan con un contexto en el que los precios han crecido por encima de las ventas, generando nuevas tensiones en el mercado.

Encuentros LA GACETA: el real estate tucumano redefine su hoja de ruta ante un escenario desafiante

Encuentros LA GACETA: el real estate tucumano redefine su hoja de ruta ante un escenario desafiante

Otro de los ejes será el acceso a la vivienda, aún desconectado del crédito hipotecario, lo que obliga a desarrolladores y constructoras a asumir un rol más activo en la generación de alternativas de financiamiento. A esto se suma la falta de reglas claras, un factor que limita la planificación a mediano plazo y exige repensar estrategias y modelos de negocio.

En paralelo, se analizará la transformación territorial del mercado. El crecimiento hacia zonas como Yerba Buena, Tafí Viejo y San Pablo, junto con un incipiente retorno al centro de San Miguel de Tucumán, refleja una dinámica más diversa y fragmentada. Finalmente, el encuentro pondrá el foco en un comprador más informado y exigente, que prioriza transparencia, previsibilidad y valor agregado en cada proyecto.

Auspician Encuentros Real Estate 2026: Metrocubico Desarrolladora, Gama Constructora, Avanco Constructora, Link Desarrollos Inmobiliarios, GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, Javier G. Hamilton Desarrollos, Ditinis Propiedades, Aybar Propiedades, Inmobiliaria Bunader, BA Arquitectos & Desarrolladores, Camara Tucumana de la Construccion , José Mejail Propiedades, Ayres del lago Barrio Privado Tafí del valle, Construcción Inteligente, Grupo Bercovich, Indumet, Naturgy, Grupo Zafra, Fernando Esper, Le Pain Quotidien Tucumán, Elementos Personalizados.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí ViejoYerba BuenaSan PabloJorge Garber
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos
1

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni
2

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes
3

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico
5

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico
6

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

Más Noticias
La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

La inflación en Argentina transita a una velocidad del 2,5% mensual

La inflación en Argentina transita a una velocidad del 2,5% mensual

Avance de la inflación: ¿cuánto perdió el poder adquisitivo del salario?

Avance de la inflación: ¿cuánto perdió el poder adquisitivo del salario?

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

Comentarios