Estados Unidos incauta un buque iraní en el golfo de Omán y escala la tensión

Según detalló Trump, el destructor USS Spruance interceptó al buque iraní TOUSKA luego de que su tripulación ignorara advertencias para detenerse. De acuerdo con su versión, las fuerzas estadounidenses dispararon contra la nave, provocando daños en la sala de máquinas, y posteriormente efectivos del cuerpo de Marines tomaron control de la embarcación. El mandatario justificó la acción al acusar a Teherán de incumplir un acuerdo de alto el fuego y de obstaculizar el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.