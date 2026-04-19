Franco Colapinto se emocionó por la exhibición en Buenos Aires: “Es un sueño hecho realidad”

Luego, Colapinto profundizó sobre el valor simbólico que tendrá el evento para los argentinos. “Con muchas ganas de volver a Argentina. Voy a hacer un show que tenía ganas de hacer. Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca”, explicó el joven piloto, agradecido con quienes impulsaron la iniciativa.