Franco Colapinto se emocionó por la exhibición en Buenos Aires: “Es un sueño hecho realidad”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Palermo, Buenos Aires, el 26 de abril para acercar la categoría al público local antes del Gran Premio de Miami.
- Colapinto pilotará un Lotus E20 en un trazado ampliado ante la alta demanda. Es la primera vez desde 2011, tras la visita de Red Bull, que un F1 real circula por la capital argentina.
- Se estima una convocatoria de 500.000 personas para este evento histórico. La jornada busca fortalecer el vínculo de Argentina con la F1 y consolidar la carrera de Colapinto.
En la antesala del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá una escala muy especial en su país. El piloto argentino encabezará el próximo 26 de abril una exhibición en las calles de Buenos Aires, donde será protagonista de una jornada histórica que ya genera enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo.
El corredor de Alpine se mostró emocionado por la posibilidad de manejar un monoplaza frente al público local y no ocultó lo que representa para él este momento. “Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, expresó desde la cuenta oficial de Instagram de la categoría, en un mensaje que rápidamente despertó entusiasmo entre sus seguidores.
Luego, Colapinto profundizó sobre el valor simbólico que tendrá el evento para los argentinos. “Con muchas ganas de volver a Argentina. Voy a hacer un show que tenía ganas de hacer. Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca”, explicó el joven piloto, agradecido con quienes impulsaron la iniciativa.
La exhibición se desarrollará en el barrio porteño de Palermo y contará con sectores gratuitos además de espacios preferenciales pagos. Debido a la alta demanda, los organizadores anunciaron una ampliación del circuito original y estiman una convocatoria cercana al medio millón de personas para vivir una jornada inédita en la ciudad.
Un evento para quedar en la historia
El trazado será recorrido con un Lotus E20, modelo utilizado en la temporada 2012 y conducido en su momento por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. Será la primera vez desde 2011 que un Fórmula 1 real volverá a exhibirse en Buenos Aires, cuando Daniel Ricciardo manejó un Red Bull campeón que había utilizado Sebastian Vettel.