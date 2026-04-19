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Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo y pidió justicia por el fotógrafo

Tras el 3-1 ante Defensa, el mediocampista envió un mensaje para el fotógrafo e hincha del club, que continúa recuperándose tras haber sido herido en una protesta.

Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo y pidió justicia por el fotógrafo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Iván Marcone dedicó el triunfo de Independiente ante Defensa y Justicia al fotógrafo Pablo Grillo y exigió justicia tras el partido de la fecha 15 por el Torneo Apertura.
  • Grillo resultó herido el 12 de marzo por un gas lacrimógeno de Gendarmería frente al Congreso. El plantel de Independiente ya había manifestado su apoyo previo con banderas.
  • El pedido de Marcone refuerza el vínculo del club con su comunidad y presiona por avances en la causa judicial contra el gendarme identificado como responsable de la agresión.
Resumen generado con IA

Independiente derrotó 3-1 a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura y sumó una victoria importante en la recta final del campeonato. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, una de las imágenes más significativas de la noche no estuvo ligada al resultado, sino a las palabras de Iván Marcone, que decidió dedicarle el triunfo al fotógrafo Pablo Grillo, reconocido simpatizante del club.

En medio de los festejos posteriores al partido, el mediocampista fue consultado por la situación del reportero gráfico y no dudó en enviarle un mensaje público de respaldo. “Se está recuperando y esperamos tenerlo pronto acá en la cancha. Es un hincha más. Obviamente pedimos que se haga justicia”, expresó. La declaración tuvo rápida repercusión entre los hinchas del Rojo y en redes sociales.

No es la primera vez que el plantel de Independiente manifiesta su acompañamiento. Tiempo atrás, en la previa de un clásico ante Racing, los futbolistas habían salido al campo de juego con una bandera que llevaba la leyenda “Fuerza Pablo Grillo”, en una clara señal de solidaridad con el fotógrafo, quien mantiene un fuerte vínculo con la institución de Avellaneda.

Grillo es hincha de Independiente e integra la peña Faryd Mondragón de Remedios de Escalada. Incluso, al momento de resultar herido, llevaba una prenda vinculada al club. Ese detalle reforzó todavía más el acompañamiento de socios, hinchas y jugadores, que lo consideran uno más dentro de la familia roja.

El hecho que generó conmoción

El 12 de marzo de 2025, mientras realizaba una cobertura fotográfica en las inmediaciones del Congreso, Grillo recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso. Peritajes posteriores incorporados a la causa identificaron como responsable del disparo a Héctor Jesús Guerrero, integrante de Gendarmería, y señalaron que la ejecución se realizó de manera irregular.

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