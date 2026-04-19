Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo y pidió justicia por el fotógrafo

Independiente derrotó 3-1 a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura y sumó una victoria importante en la recta final del campeonato. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, una de las imágenes más significativas de la noche no estuvo ligada al resultado, sino a las palabras de Iván Marcone, que decidió dedicarle el triunfo al fotógrafo Pablo Grillo, reconocido simpatizante del club.