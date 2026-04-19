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La Selección Sub-17 se enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano: hora y por dónde ver

El equipo dirigido por Diego Placente llega en gran forma a la definición y buscará cerrar el certamen con una nueva corona.

La Selección Sub-17 se enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano: hora y por dónde ver
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina Sub-17 enfrenta hoy a las 21 a Colombia por la final del Sudamericano, buscando consagrarse campeón continental tras una campaña sólida con Diego Placente.
  • El equipo de Placente llega invicto y con figuras como De Martis y Espíndola. Enfrentarán a una Colombia que contará con el apoyo de su público en un duelo que será táctico y físico.
  • Más allá del resultado, el torneo consolida el proceso de formación juvenil de AFA. Una victoria confirmaría el gran presente de las inferiores y el carácter de esta nueva camada.
Resumen generado con IA

La selección argentina Sub-17 afrontará desde las 21 la final del Sudamericano cuando enfrente a Colombia, con la ilusión de transformar una muy buena campaña en una consagración continental. El equipo conducido por Diego Placente llega fortalecido luego de una serie de actuaciones convincentes y con la posibilidad de sumar un nuevo título para el fútbol juvenil argentino.

A lo largo del campeonato, el conjunto nacional mostró una identidad clara, con intención de protagonizar los partidos, presión alta y futbolistas capaces de desequilibrar en ofensiva. Entre los nombres que despertaron mayor atención aparecen Thomas De Martis, por su peso en el área, y Santiago Espíndola, una de las piezas destacadas en la generación de juego.

Enfrente estará Colombia, que buscará aprovechar el respaldo de su público y la energía que suele generar una final disputada en casa. Se espera un encuentro intenso, de márgenes reducidos, en el que los detalles tácticos y la eficacia frente al arco pueden resultar decisivos.

Para Placente, además, el partido representa una prueba de carácter para una camada que viene mostrando señales muy positivas. Competir bajo presión y sostener rendimiento en instancias decisivas también forma parte del crecimiento de estos jóvenes futbolistas.

Una oportunidad para confirmar el proceso

Más allá del resultado, Argentina ya dejó una imagen sólida en el torneo. Sin embargo, el objetivo es claro: completar la obra, levantar la copa y cerrar una campaña que puede resultar muy valiosa para el futuro. Se lo podrá ver por DSports y DGO.

Temas Selección Argentina de fútbolDiego Placente
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