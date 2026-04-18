Goles, candidatos y arranques firmes en la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Graneros y Deportivo Aguilares lideran el Torneo Apertura de la Liga Tucumana tras ganar sus partidos de la segunda fecha este fin de semana en Tucumán con puntaje ideal.
- Graneros goleó 4-0 a Santa Ana y Aguilares venció 3-1 a Llorens. Sportivo Guzmán celebró su 105° aniversario con un triunfo, mientras que un partido registró siete expulsados.
- Los resultados perfilan a los primeros candidatos al título. La fecha cierra con el clásico Atlético vs. San Martín el lunes y cruces interzonales claves durante el martes.
El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol transita sus primeras fechas y ya empieza a marcar tendencias. Con la disputa de la segunda jornada, varios equipos comenzaron a perfilarse como protagonistas, en especial en el sur de la provincia, donde los goles fueron la constante de una fecha intensa.
Uno de los que ratificó su gran inicio es Social y Deportivo Graneros. El equipo dirigido por Hugo Corbalán sumó su segunda victoria consecutiva al golear 4 a 0 a Santa Ana, en el marco del Grupo F.
Con una actuación sólida y contundente, Graneros volvió a mostrar su poder ofensivo y su jerarquía colectiva. Los goles fueron de Patricio Cruz, Matías López, Ronal Vargas y Gonzalo Molina.
En la misma línea aparece Deportivo Aguilares, que también mantiene puntaje ideal. El conjunto dirigido por Salvador Monaco venció 3 a 1 como visitante a Deportivo Llorens. Los tantos de Agustín Páez, Santiago Díaz y Carlos Gauna le dieron forma al triunfo, mientras que Luciano Figueroa descontó para el local. Con estos resultados, Graneros y Aguilares alcanzaron en la cima a Deportivo Marapa, todos con seis unidades.
En el Grupo D, San Fernando se quedó con un triunfo clave al imponerse por 3 a 2 frente a Bella Vista, en un partido vibrante y cambiante hasta el final.
Para Bella Vista marcaron Gabriel Núñez y Andy Álvarez, mientras que los goles de la victoria de San Fernando fueron de José Banegas, Luis Parrado y Bruno Díaz.
También por el mismo grupo, Santa Lucía y Ateneo Parroquial Alderetes igualaron 1 a 1, en un encuentro marcado por la polémica debido a la expulsión de siete jugadores por parte del árbitro Pablo Juárez.
En el Grupo B, Sportivo Guzmán tuvo una semana especial. El club celebró el miércoles su 105° aniversario y lo coronó con una victoria por 3 a 2 frente a Argentinos del Norte.
Los goles del conjunto “juliano” fueron de Nelson Martínez Llanos, Santiago Yuretic y Facundo Comán.
En el marco de los festejos, la institución realizó además un emotivo homenaje a los campeones de 1990, a quienes se les entregaron diplomas en reconocimiento por su logro histórico.
En el Grupo A, Central Norte goleó 3 a 0 a Juventud Unida, con tantos de Ignacio Balcarce, Luciano Andole e Ignacio Cuello.
En el interzonal disputado en Tafí Viejo entre Villa Mitre y San Pablo, el encuentro terminó 0 a 0, aunque tuvo una jugada clave en el final: en tiempo de descuento, a los 96 minutos, Matías Diarte tuvo la posibilidad de darle el triunfo a Villa Mitre desde el punto de penal, pero su remate se fue desviado.
En otros resultados, el Grupo C dejó el empate sin goles entre San Juan y Unión del Norte, mientras que en el Grupo E, Santa Rosa y Unión del Norte también igualaron 0 a 0.
La actividad continuará el domingo con una agenda cargada que coincidirá con el clásico nacional entre River Plate y Boca Juniors. En el plano local se destacan varios encuentros como Cruz Alta vs Garmendia FC y San Ramón vs La Providencia.
Uno de los platos fuertes llegará el lunes 20 con el clásico tucumano entre Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán, en cancha de San Jorge.
El “Decano” buscará recuperarse tras la derrota ante Tucumán Central, mientras que el “Santo” llega entonado luego de vencer a Amalia.
La fecha se completará el martes con el interzonal entre Tucumán Central y Atlético Concepción, en una jornada que ya empieza a marcar tendencia: candidatos que aparecen temprano, muchos goles y un torneo que promete ser intenso.