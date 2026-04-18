Goles, candidatos y arranques firmes en la Liga Tucumana

El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol transita sus primeras fechas y ya empieza a marcar tendencias. Con la disputa de la segunda jornada, varios equipos comenzaron a perfilarse como protagonistas, en especial en el sur de la provincia, donde los goles fueron la constante de una fecha intensa.