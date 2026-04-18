Enzo Fernández encendió las alarmas en Chelsea tras salir con molestias en la Premier League

Más allá de la derrota del Chelsea ante Manchester United por la Premier League, la principal preocupación en Stamford Bridge pasó por la salida anticipada de Enzo Fernández, quien pidió el cambio sobre el final del partido por una molestia muscular. Aunque todavía no hay un parte médico oficial, el entrenador Liam Rosenior llevó algo de tranquilidad sobre el estado del argentino.
El ex River había tenido una destacada actuación en su regreso a las canchas, luego de cumplir una sanción de dos partidos impuesta por el club y el propio DT. Sin embargo, en el tramo final del encuentro comenzó a evidenciar signos de incomodidad física. A los 87 minutos, tras ir a disputar una de las últimas pelotas en ataque, cayó dentro del área con gestos de dolor y pidió el cambio de inmediato.
La acción se produjo cuando Fernández fue a buscar un centro en el intento por alcanzar el empate. Un mal apoyo lo dejó tendido sobre el césped. Pese al susto inicial, el mediocampista logró retirarse por sus propios medios, lo que generó alivio tanto en el cuerpo técnico como en el entorno del club y de la Selección argentina.
Tras el partido, Rosenior se refirió a la situación del volante y dejó un mensaje alentador. “Creo que fue en la pantorrilla. Espero que haya sido un calambre, lo necesitamos para el martes”, expresó el DT, en referencia al próximo compromiso frente a Brighton.
Por otra parte, se explicó por qué Fernández no llevó la cinta de capitán, como suele hacerlo en ausencia de Reece James. El brazalete fue para Moisés Caicedo. “Llevar la cinta es un honor. Hoy jugó como un capitán”, destacó Rosenior.