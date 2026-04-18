Enzo Fernández encendió las alarmas en Chelsea tras salir con molestias en la Premier League

El ex River había tenido una destacada actuación en su regreso a las canchas, luego de cumplir una sanción de dos partidos impuesta por el club y el propio DT. Sin embargo, en el tramo final del encuentro comenzó a evidenciar signos de incomodidad física. A los 87 minutos, tras ir a disputar una de las últimas pelotas en ataque, cayó dentro del área con gestos de dolor y pidió el cambio de inmediato.