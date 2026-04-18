Messi marcó un doblete y le dio el triunfo a Inter Miami en el debut de Guillermo Hoyos en la MLS

Resumen para apurados
- Lionel Messi lideró con un doblete el triunfo 3-2 de Inter Miami ante Colorado Rapids en EE.UU., marcando el debut de Guillermo Hoyos como DT tras la salida de Javier Mascherano.
- Messi abrió de penal y selló el resultado a los 81'; Berterame anotó el restante. Pese al empate transitorio local y la expulsión de Bright, el equipo logró sostener la victoria.
- Con 15 puntos, Inter Miami escala al segundo puesto de su conferencia. El encuentro batió récords de asistencia con 75.824 espectadores, la segunda mayor cifra en la historia MLS.
En el debut de Guillermo Hoyos como su entrenador, Lionel Messi anotó un doblete para el triunfo del Inter Miami por 3-2 de visita sobre Colorado Rapids.
El mexicano Germán Berterame marcó el tanto restante de las "Garzas" en este partido de la octava fecha de la liga norteamericana de fútbol (MLS).
Messi, que con el doblete de hoy llegó a 98 goles anotados, abrió el marcador de penal al minuto 18 y a los 81' señaló el tercer y decisivo tanto con un soberbio remate dentro del área.
La presencia del astro argentino y la celebración de los 30 años de fundación de los Colorado Rapids atrajeron al estadio Empower Field, en Colorado, a 75.824 espectadores, la segunda mejor asistencia en un partido de la MLS.
Luego de una conflictiva semana en la que Javier Mascherano dejó el cargo de DT del Inter Miami, su compatriota Guillermo Hoyos dirigió por primera vez al equipo de Messi.
Hoyos, de 62 años, realizó pocos cambios con respecto a la alineación de las pasadas semanas, incluyendo a Berterame en lugar de Tadeo Allende que sigue recuperándose de una lesión muscular.
Luego de que Messi abriera el marcador de penal, Berterame puso el 2-0 del Inter Miami con un cabezazo luego de que Mateo Silvetti ganó por la derecha y metió centro al corazón del área en los descuentos de la primera parte (45+5').
El partido parecía liquidado, pero tras el descanso el local logró empatarlo en cuatro minutos con goles del brasileño Rafael Navarro (58') y de Darren Yapi (62').
Pero la última palabra la tuvo Messi, quien tomó la pelota al borde del área y, con su clásico remate directo al ángulo después de un recorte al centro, anotó el gol de la victoria.
El Inter Miami terminó con un hombre menos ante la expulsión del italiano Yannick Bright al minuto 88.
De esta forma, las "Garzas" suman su cuarto triunfo en el torneo y llegan a 15 puntos para ascender al segundo lugar de la Conferencia Este, a una unidad del líder, el Nashville SC que tiene un partido menos disputado.