Una colección para encontrar los textos de Tolkien, atraerlos a todos y atarlos… en papel

Por otra parte, El Silmarillion es la narración pormenorizada de la mitología en torno de la Tierra Media, es decir, su creación y el surgimiento de la “Primera Edad”, así como de sus fuerzas primordiales. En ese sentido, se constituye en una especie de “Teogonía”, similar a la de Hesíodo, pero con incontestables connotaciones del Génesis de las tradiciones judeocristianas. “Entonces hubo inquietud entre los Ainur; pero Ilúvatar los llamó y dijo: ‘Sé lo que vuestras mentes desean: que aquello que habéis visto sea en verdad, no sólo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois, y aun otros. Por tanto, digo ¡Eä! ¡Que sean estas cosas! Y enviaré al Vacío la Llama Imperecedera, y se convertirá en el corazón del Mundo, y el Mundo Será; y aquellos de entre vosotros que lo deseen, podrán descender a él’”.