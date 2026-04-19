Polémica: la disputa de sentido en la causa Malvinas

Existe una diferencia fundamental entre lo que una obra dice y lo que algunos pretenden hacerle decir. Ni Iluminados por el fuego ni mi reciente libro La última batalla buscan desmalvinizar ni relativizar lo ocurrido en 1982. Por el contrario, ponen en evidencia las marcas profundas de la guerra, las miserias que emergen en contextos extremos y las huellas que permanecen toda la vida. Ese ejercicio de memoria no debilita la soberanía: la fortalece. Porque una nación que conoce su historia sin silencios ni manipulaciones es una nación más libre.