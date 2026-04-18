Mucho más que Maradona: así es el museo que atesora la mística de Argentinos Juniors

Resumen para apurados
- El Museo de Argentinos Juniors en La Paternal preserva la historia y mística del club, destacando su rol como "Semillero del Mundo" más allá de la figura de Diego Armando Maradona.
- La colección se nutre de donaciones de socios y reliquias, desde el debut de Messi en la Selección hasta el récord de 1.976 partidos consecutivos con jugadores de las inferiores.
- Este espacio consolida la identidad del club y su impacto global, posicionándolo como un polo cultural que trasciende lo deportivo al transformar la escasez en un sello distintivo.
En un rincón del barrio de La Paternal, el tiempo parece detenerse. Hay un magnetismo lógico que emana del estadio de la calle Gavilán, que se hace evidente justo al cruzar el umbral del Museo de Argentinos Juniors. Una camiseta de alguna leyenda, una vieja placa del recuerdo o cualquier objeto que remite a anécdotas fascinantes permiten entender que la etiqueta de "Semillero del Mundo" es mucho más que un eslogan de marketing. A través de una visita guiada, Jaime Lerner, hincha y guía del museo, sumerge a los amantes del fútbol en una tesis para algunos reveladora: Argentinos es mucho más que Diego Armando Maradona. Es una institución con una historia enorme; una manifestación cultural de identidad, talento y pertenencia.
La construcción de un mito popular
"El crecimiento de la colección no tiene límites porque nunca sabemos dónde puede haber algo más que aporte a la historia", explica Jaime mientras señala objetos que, en cualquier otro lugar, podrían ser descartes y allí son tesoros. El socio insiste en que el museo se nutre del "ADN del hincha". Las vitrinas muestran copas, es cierto (incluso las cinco que representan las estrellas de su escudo, entre ellas, la Copa Libertadores 1985). Pero también exhiben la lámpara de un viejo predio que un socio devolvió tras años de tenerla en su casa, o un cartel de "Salida" rescatado de la reconstrucción del estadio en 1997.
Incluso los objetos más extraños narran la fe del carbonero: una colilla de habano. Es la que "Diego" fumó en su última visita en 2019, cuando era DT de Gimnasia. "Puede sonar loco, pero para nosotros es un pedazo de su última vez caminando por esta tierra", justifica Jaime. Y así se fue construyendo esa dinámica: el hincha deja un recuerdo de valor personal e histórico para el club y luego él mismo se siente parte del museo. De esa manera, el sentido de pertenencia se construye a través de la memoria de su gente.
El Semillero: una mística ininterrumpida
Si bien el nombre de Maradona corona el estadio desde 2004, Jaime se encarga de recordar que el club "tiene un antes y un después" del "Pelusa". Es decir, uno de los desafíos de la visita es mostrar que, pese a que el "Bicho" está inevitablemente asociado con la figura del "10", también tiene una historia propia. Y es gigante.
Una de esas manifestaciones culturales del club (porque sí, los clubes de fútbol también tienen cultura) es su fama de poseer una de las estructuras juveniles más exitosas del mundo. Cientos de jugadores pasaron por sus inferiores y hay una estadística que es realmente increíble: 1.976 partidos consecutivos contando con al menos un jugador de las inferiores en el "11" titular. Una racha que nació en 1979 y que hoy "presiona", según admiten desde el club, pero que también funciona como motor institucional.
Esa identidad se respira en el mural de los mundialistas, ubicado en la entrada del museo. Allí están ilustrados Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín y Sergio Batista junto a figuras actuales como Alexis Mac Allister. Incluso el fútbol femenino reclama su lugar con la camiseta de Kishi Núñez, la primera "bicha" en llegar a la Selección. Es una fábrica de talento que, según contó alguna vez el propio Maradona, nació de la carencia: "Como no había plata y entrenaban tres categorías con una sola pelota, el estilo de juego era pasársela. Había que compartirla para que todos pudieran jugar".
El templo donde Messi fue un desconocido
Uno de los puntos más altos del recorrido es la paradoja del debut de Lionel Messi con la Selección Mayor. Fue en este césped, en junio de 2004, ante apenas 300 personas. "Nadie lo conocía en Buenos Aires esa noche de frío y lluvia", relata Jaime sobre aquel amistoso contra Paraguay armado a contrarreloj para blindar a la "Pulga" de la tentación española. Argentinos le dio el escenario al heredero para certificar su destino, reafirmando su rol como el custodio natural del talento nacional. Y el dato: el césped de La Paternal vio debutar a Maradona en Argentinos y a Messi en la Selección; tal vez, los dos mejores jugadores de la historia.
El rincón del genio: vitaminas y lealtad
Por supuesto, el aura de Diego es inevitable. Pero Jaime lo cuenta desde la vulnerabilidad, lejos del póster del Mundial 86. Habla del nene "desnutrido y de patitas flacas" que llegó a los ocho años y fue rescatado por el profesor Francis Cornejo. El museo exhibe un papelito manuscrito donde un Maradona niño le agradece a su maestro por las vitaminas y el alimento.
Es la historia del esfuerzo: desde los pantalones de cordero que Diego usaba en pleno octubre porque no tenía otros, hasta la mística de la "camiseta de Tepito". Jaime detalla con picardía cómo en el 86, ante la falta de indumentaria liviana para el calor mexicano, terminaron comprando camisetas "piratas" en una feria para jugar contra Inglaterra. Es la épica de lo improvisado que terminó en gloria eterna.
Un cierre entre estatuillas y aplausos
Salir del museo de Argentinos es comprender que, aunque el "Bicho" sea el hogar de uno de los jugadores más icónicos de la historia (para muchos, el mejor), su verdadera grandeza reside en su propia huella: esa que dejaron cientos de futbolistas que se moldearon en estas calles y que sus hinchas se encargan de no olvidar. Es la épica de lo que nació pequeño hasta volverse "mundial"; la mística de un semillero que, pase lo que pase hoy o el próximo fin de semana, ya ganó la batalla por la identidad.