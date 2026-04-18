Mucho más que Maradona: así es el museo que atesora la mística de Argentinos Juniors

En un rincón del barrio de La Paternal, el tiempo parece detenerse. Hay un magnetismo lógico que emana del estadio de la calle Gavilán, que se hace evidente justo al cruzar el umbral del Museo de Argentinos Juniors. Una camiseta de alguna leyenda, una vieja placa del recuerdo o cualquier objeto que remite a anécdotas fascinantes permiten entender que la etiqueta de "Semillero del Mundo" es mucho más que un eslogan de marketing. A través de una visita guiada, Jaime Lerner, hincha y guía del museo, sumerge a los amantes del fútbol en una tesis para algunos reveladora: Argentinos es mucho más que Diego Armando Maradona. Es una institución con una historia enorme; una manifestación cultural de identidad, talento y pertenencia.