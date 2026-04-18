Axel Milanés invita a recorrer la trova cubana

Comparte apellido, nacionalidad y profesión con un ícono de la canción popular, pero no son parientes. Axel Milanés no tiene vínculo de sangre con Pablo Milanés, pero sí su compromiso con la música y la poesía que nace de Cuba para proyectarse, como marca de identidad, por todo el continente.
Esta noche, a las 22 y en el taller cultural Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), desplegará un repertorio con temas propios y de otros cantautores caribeños, en los cuales “la canción es la protagonista, porque está por delante de quien la compone o la canta”, adelanta. Como invitados estarán Carolina Sad Tejeda, Carlos Podazza (hijo) y Paulo Marigliano, mientras que Narciso Villa hará intervenciones pictóricas en vivo.
“La propuesta es un encuentro con la diversidad de la cultura cubana, para celebrar al ser humano, la sensibilidad y la vida, desde la figura del cantor y su guitarra”, afirma. Su formación va más allá de los sonidos: licenciado en Psicología, participó en diversos eventos nacionales e internacionales, aparte de haber compartido el escenario con artistas, escritores e intelectuales.
Próximo a cumplir 53 años, sus nueve trabajos discográficos independientes le permitieron recorrer Europa y América Latina como trovador, tanto en lo tradicional, en el bolero cubano, en el Movimiento del Feeling y en la Nueva Trova, junto con la obra de los contemporáneos más recientes. Su vínculo con la danza, el teatro y la música comenzó a los seis años e integró el Movimiento de Aficionados al Arte hasta 1996, cuando se recibió en la Universidad de La Habana y ofreció su primer concierto, “A golpe de guitarra”, en La Casa de las Américas, en La Habana. A fines del sigo pasado se radicó en la Argentina, desde donde despliega su trabajo sin perder contacto con Cuba e impulsar políticas culturales de intercambio.
La Madriguera
En La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) desde las 21 se desplegará una propuesta que reunirá canciones, poesía, teatro y danza a cargo del colectivo La Madriguera. “Es refugio especial, un espacio, un tiempo, una trinchera de reflexión y resistencia, es poiesis, es hacer arte, es un grupo de amigxs”, se plantea como fundamento de la idea que reunirá en escena a Emanuel Shai Comedi, Amadeus Comedi, Anita Giuffré, Agus Utrera, Vicu Cornet y Facu Galletti.
Por aparte, habrá cumbia de raíz colombiana a cargo de Las Musicletas, en un show especial por sus 10 años de trayectoria que tendrá lugar desde las 22 en la terraza de Máncora Cervecería (Congreso 176).