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Axel Milanés invita a recorrer la trova cubana

El músico caribeño se presenta en el taller cultural Nonino Yerba Buena.

DISTINTAS ÉPOCAS. Axel Milanés hará un repaso de la música cubana. DISTINTAS ÉPOCAS. Axel Milanés hará un repaso de la música cubana.
Hace 6 Hs

Comparte apellido, nacionalidad y profesión con un ícono de la canción popular, pero no son parientes. Axel Milanés no tiene vínculo de sangre con Pablo Milanés, pero sí su compromiso con la música y la poesía que nace de Cuba para proyectarse, como marca de identidad, por todo el continente.

Esta noche, a las 22 y en el taller cultural Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), desplegará un repertorio con temas propios y de otros cantautores caribeños, en los cuales “la canción es la protagonista, porque está por delante de quien la compone o la canta”, adelanta. Como invitados estarán Carolina Sad Tejeda, Carlos Podazza (hijo) y Paulo Marigliano, mientras que Narciso Villa hará intervenciones pictóricas en vivo.

“La propuesta es un encuentro con la diversidad de la cultura cubana, para celebrar al ser humano, la sensibilidad y la vida, desde la figura del cantor y su guitarra”, afirma. Su formación va más allá de los sonidos: licenciado en Psicología, participó en diversos eventos nacionales e internacionales, aparte de haber compartido el escenario con artistas, escritores e intelectuales.

Próximo a cumplir 53 años, sus nueve trabajos discográficos independientes le permitieron recorrer Europa y América Latina como trovador, tanto en lo tradicional, en el bolero cubano, en el Movimiento del Feeling y en la Nueva Trova, junto con la obra de los contemporáneos más recientes. Su vínculo con la danza, el teatro y la música comenzó a los seis años e integró el Movimiento de Aficionados al Arte hasta 1996, cuando se recibió en la Universidad de La Habana y ofreció su primer concierto, “A golpe de guitarra”, en La Casa de las Américas, en La Habana. A fines del sigo pasado se radicó en la Argentina, desde donde despliega su trabajo sin perder contacto con Cuba e impulsar políticas culturales de intercambio.

La Madriguera

En La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) desde las 21 se desplegará una propuesta que reunirá canciones, poesía, teatro y danza a cargo del colectivo La Madriguera. “Es refugio especial, un espacio, un tiempo, una trinchera de reflexión y resistencia, es poiesis, es hacer arte, es un grupo de amigxs”, se plantea como fundamento de la idea que reunirá en escena a Emanuel Shai Comedi, Amadeus Comedi, Anita Giuffré, Agus Utrera, Vicu Cornet y Facu Galletti.

Por aparte, habrá cumbia de raíz colombiana a cargo de Las Musicletas, en un show especial por sus 10 años de trayectoria que tendrá lugar desde las 22 en la terraza de Máncora Cervecería (Congreso 176).

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