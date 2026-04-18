Axel Milanés invita a recorrer la trova cubana

Próximo a cumplir 53 años, sus nueve trabajos discográficos independientes le permitieron recorrer Europa y América Latina como trovador, tanto en lo tradicional, en el bolero cubano, en el Movimiento del Feeling y en la Nueva Trova, junto con la obra de los contemporáneos más recientes. Su vínculo con la danza, el teatro y la música comenzó a los seis años e integró el Movimiento de Aficionados al Arte hasta 1996, cuando se recibió en la Universidad de La Habana y ofreció su primer concierto, “A golpe de guitarra”, en La Casa de las Américas, en La Habana. A fines del sigo pasado se radicó en la Argentina, desde donde despliega su trabajo sin perder contacto con Cuba e impulsar políticas culturales de intercambio.