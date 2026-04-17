Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 54% en el primer bimestre de 2026

Resumen para apurados
- El INDEC informó que la industria argentina operó al 54,6% en febrero de 2026, una caída interanual frente al 58,6% de 2025, debido a fuertes bajas en metalmecánica y automotriz.
- El retroceso fue impulsado por caídas en maquinaria agrícola y producción automotriz. El petróleo fue el único sector en alza, mientras que alimentos y acero también retrocedieron.
- La menor actividad industrial refleja un escenario recesivo en sectores clave del consumo y el agro. Se estima que la baja capacidad afecte pronto al empleo y la inversión fabril.
En febrero, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 54,6%, un nivel inferior al del mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 58,6%, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El indicador mostró así una nueva contracción interanual en el uso del aparato productivo. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 54,6% en febrero, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 58,6%.
Entre los bloques sectoriales, los niveles por encima del promedio general se registraron en refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), industrias metálicas básicas (59,7%) y productos alimenticios y bebidas (58,6%). En contraste, se ubicaron por debajo del nivel general la edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49,0%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y la metalmecánica excepto automotores (33,9%).
Este último sector fue el de mayor incidencia negativa. La industria metalmecánica excepto automotores registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 33,9%, por debajo del 44,0% de febrero de 2025, en un contexto marcado por los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. Según el índice de producción industrial manufacturero (IPI), la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 37,7% interanual, mientras que la de aparatos de uso doméstico disminuyó 38,0%.
Por sectores
La industria automotriz también evidenció un retroceso significativo: operó al 38,9% de su capacidad, por debajo del 54,6% registrado en febrero del año pasado, como consecuencia de la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.
En tanto, las industrias metálicas básicas alcanzaron un nivel de utilización del 59,7%, inferior al 67,3% del mismo mes de 2025. En este segmento, la producción de acero crudo mostró una caída interanual del 14,0%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
Por su parte, el rubro de alimentos y bebidas presentó un uso del 58,6% de su capacidad instalada, también por debajo del 62,4% de un año atrás. La baja estuvo vinculada principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a la caída en la producción de carne vacuna. De acuerdo con el IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas se redujo 21,9% interanual en febrero, mientras que la producción de carne vacuna descendió 8,2%.
En el otro extremo, la refinación del petróleo fue el sector con mejor desempeño relativo: alcanzó un nivel de utilización de la capacidad instalada del 88,9%, superior al 73,9% registrado en febrero de 2025, impulsado por un mayor procesamiento de petróleo crudo.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 17, 2026
La industria utilizÃ³ 54,6% de su capacidad instalada durante febrero de 2026 https://t.co/0wQYoGMMe9 pic.twitter.com/Oejmx9RIf3