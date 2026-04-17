Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 54% en el primer bimestre de 2026

Por su parte, el rubro de alimentos y bebidas presentó un uso del 58,6% de su capacidad instalada, también por debajo del 62,4% de un año atrás. La baja estuvo vinculada principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a la caída en la producción de carne vacuna. De acuerdo con el IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas se redujo 21,9% interanual en febrero, mientras que la producción de carne vacuna descendió 8,2%.