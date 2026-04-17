Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Resumen para apurados
- River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo a las 17:00 por el torneo Clausura. LA GACETA lanzó una encuesta para que los lectores arriesguen quién ganará el Superclásico.
- Boca llega con un invicto de 12 partidos y busca asegurar su pase a playoffs. River, bajo el mando de Coudet, suma cinco triunfos seguidos y pelea por la cima de la Zona B.
- Este partido es determinante para las posiciones finales de la Liga Profesional. La gran expectativa nacional radica en que ambos equipos llegan en un alto nivel competitivo.
En la cuenta regresiva ante un nuevo Superclásico, la expectativa crece no solo en las tribunas y en las calles. El partido enfrentará a River Plate y Boca Juniors este domingo, desde las 17, por el torneo Clausura de la Liga Profesional y promete paralizar al país. En ese contexto, LA GACETA invita a sus lectores a participar en una encuesta para saber quién creen se quedará con la victoria en el partido más importante del fin de semana.
Boca llega después de una contundente victoria en la Copa Libertadores y arrastra una racha de 12 partidos sin derrotas. Esto le permite mantenerse a cuatro puntos de Vélez, el líder de la zona A, pero necesita un buen resultado para comenzar a definir su clasificación para los playoffs.
Del lado de River la mejora es sostenida desde que Eduardo Coudet tomó las riendas del equipo, que lleva nueve partidos invicto, viene de ganarle a Racing en el Cilindro de Avellaneda y acumula cinco triunfos consecutivos en el torneo. Se ubica a tres puntos de Independiente Rivadavia y una nueva victoria lo posicionará con chances de quedarse con la zona B.
Con todos estos condimentos, LA GACETA invita a sus lectores a votar por quién será el ganador del próximo Superclásico.