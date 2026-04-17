Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

En la cuenta regresiva ante un nuevo Superclásico, la expectativa crece no solo en las tribunas y en las calles. El partido enfrentará a River Plate y Boca Juniors este domingo, desde las 17, por el torneo Clausura de la Liga Profesional y promete paralizar al país. En ese contexto, LA GACETA invita a sus lectores a participar en una encuesta para saber quién creen se quedará con la victoria en el partido más importante del fin de semana.