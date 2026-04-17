Secciones
DeportesFútbol

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Los "Xeneizes" necesitan un triunfo para asegurar la clasificación y los "Millonarios" miran la cima de la zona B.

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors? FOTO TOMADA DE TYCSPORTS.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo a las 17:00 por el torneo Clausura. LA GACETA lanzó una encuesta para que los lectores arriesguen quién ganará el Superclásico.
  • Boca llega con un invicto de 12 partidos y busca asegurar su pase a playoffs. River, bajo el mando de Coudet, suma cinco triunfos seguidos y pelea por la cima de la Zona B.
  • Este partido es determinante para las posiciones finales de la Liga Profesional. La gran expectativa nacional radica en que ambos equipos llegan en un alto nivel competitivo.
Resumen generado con IA

En la cuenta regresiva ante un nuevo Superclásico, la expectativa crece no solo en las tribunas y en las calles. El partido enfrentará a River Plate y Boca Juniors este domingo, desde las 17, por el torneo Clausura de la Liga Profesional y promete paralizar al país. En ese contexto, LA GACETA invita a sus lectores a participar en una encuesta para saber quién creen se quedará con la victoria en el partido más importante del fin de semana.

Boca llega después de una contundente victoria en la Copa Libertadores y arrastra una racha de 12 partidos sin derrotas. Esto le permite mantenerse a cuatro puntos de Vélez, el líder de la zona A, pero necesita un buen resultado para comenzar a definir su clasificación para los playoffs.

Del lado de River la mejora es sostenida desde que Eduardo Coudet tomó las riendas del equipo, que lleva nueve partidos invicto, viene de ganarle a Racing en el Cilindro de Avellaneda y acumula cinco triunfos consecutivos en el torneo. Se ubica a tres puntos de Independiente Rivadavia y una nueva victoria lo posicionará con chances de quedarse con la zona B. 

Con todos estos condimentos, LA GACETA invita a sus lectores a votar por quién será el ganador del próximo Superclásico. 

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSuperclásicoLiga Profesional de FútbolTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
River dio un golpe de jerarquía y venció a Racing en Avellaneda

River dio un golpe de jerarquía y venció a Racing en Avellaneda

Lo más popular
Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
1

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
2

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
3

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
4

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas
5

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
6

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Más Noticias
Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Comentarios