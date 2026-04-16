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Análisis: Jaldo admite dificultades para gobernar en medio del ajuste y las inundaciones

El gobernador reconoció el complejo escenario por la caída de recursos nacionales y el impacto climático. Anticipó anuncios de obras. Mirá el video.

Hace 2 Hs
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