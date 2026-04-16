Política Análisis: Jaldo admite dificultades para gobernar en medio del ajuste y las inundaciones El gobernador reconoció el complejo escenario por la caída de recursos nacionales y el impacto climático. Anticipó anuncios de obras. Mirá el video. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas YouTubeEl PaísWhatsAppEstados UnidosEncuestaLucila Nieva Tamaño texto Comentarios Lo más popular Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves? Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?