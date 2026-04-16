Video: un árbitro se olvidó el reglamento de la IFAB y anuló un insólito penal en la Copa Argentina

La clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina dejó una jugada que rápidamente se robó toda la discusión. En la tanda de penales frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Walter Montoya convirtió su remate, pero el árbitro Nahuel Viñas lo anuló al advertir un doble toque. El problema es que, según el reglamento actual, la resolución no fue completa y eso abrió una fuerte polémica.