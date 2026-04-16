Las canastas Alimentaria y Total subieron más que la inflación

De acuerdo con el relevamiento de la Canasta Alimentaria que monitorea la Fundación Colsecor en 32 localidades de siete provincias argentinas, en noviembre se observó una suba mensual del 4%, en diciembre se aceleró hasta el 4,9%, en enero el alza fue del 4,3%, en febrero del 4,2%, para llegar a marzo pasado al 3,9%. Con esta última suba, el trimestre mostró un incremento acumulado del 12,9%, sólo en los gastos básicos e indispensables para no ser considerado indigente. Así, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó $ 608.045. El comportamiento de los precios de los alimentos en el interior fue diferente al que se observó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, la suba del rubro Alimentos y bebidas de su Índice de Precios al Consumidor fue del 2,6% mensual, ubicando el incremento acumulado en el primer trimestre del año en un 9,7%. Con este desempeño, una familia tipo de cuatro miembros requirió en marzo de al menos $ 814.709, cifras bastante por encima de las necesarias en las ciudades del interior, según el informe de la Fundación Colsecor.