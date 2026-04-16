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Las canastas Alimentaria y Total subieron más que la inflación

¿Cuánto se precisa para no ser pobre?

Las canastas Alimentaria y Total subieron más que la inflación
Hace 2 Hs

Las canastas básicas Alimentaria (CBA) y Total (CBT) crecieron en marzo más que la inflación (3,1%), con una variación del 3,8%, y del 3,2%, respectivamente, respecto de febrero. De esta manera, un adulto equivalente (varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada) requirió $ 196.814 (CBA) para no ser considerado indigente. Mientras que, para no caer en situación de pobreza, necesitó $ 390.272 (CBT), según los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia.

En el caso de una familia tipo, el mes pasado requirió un ingreso mayor a $ 608.155 para no ser considerado indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza necesitó $ 1.205.941 mensuales.

La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 35,4% y 32,2% respectivamente, indica el reporte oficial.

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De acuerdo con el relevamiento de la Canasta Alimentaria que monitorea la Fundación Colsecor en 32 localidades de siete provincias argentinas, en noviembre se observó una suba mensual del 4%, en diciembre se aceleró hasta el 4,9%, en enero el alza fue del 4,3%, en febrero del 4,2%, para llegar a marzo pasado al 3,9%. Con esta última suba, el trimestre mostró un incremento acumulado del 12,9%, sólo en los gastos básicos e indispensables para no ser considerado indigente. Así, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó $ 608.045. El comportamiento de los precios de los alimentos en el interior fue diferente al que se observó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, la suba del rubro Alimentos y bebidas de su Índice de Precios al Consumidor fue del 2,6% mensual, ubicando el incremento acumulado en el primer trimestre del año en un 9,7%. Con este desempeño, una familia tipo de cuatro miembros requirió en marzo de al menos $ 814.709, cifras bastante por encima de las necesarias en las ciudades del interior, según el informe de la Fundación Colsecor.

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