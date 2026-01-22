Secciones
Qué es el pickleball: cómo se juega y por qué gana cada vez más adeptos en Tucumán

Combina elementos del tenis, el pádel y el ping pong, se aprende rápido y tiene bajo impacto físico.

REGLAMENTADO. El pickleball tiene reglas similares a otros deportes, pero algunas propias muy específicas.
Hace 2 Hs

El origen del pickleball se remonta a Estados Unidos y tiene un comienzo tan simple como doméstico. La historia cuenta que un hombre jugaba en el jardín de su casa con su nieto, utilizando una paleta y una pequeña pelota, sin reglas definidas ni objetivos competitivos. Con el paso del tiempo, ese juego improvisado comenzó a tomar forma y a organizarse.

Pickleball: un deporte que gana terreno en Tucumán y suma cada vez más jugadores

Pickleball: un deporte que gana terreno en Tucumán y suma cada vez más jugadores

Combina elementos del tenis, el pádel y el ping pong, pero con reglas propias que lo vuelven accesible y dinámico. Se juega en una cancha más pequeña que la de pádel, con una red en el medio, paletas sólidas y una pelota plástica perforada. Puede practicarse de manera individual o en dobles, modalidad que predomina por su carácter social.

EL EQUIPAMIENTO. El pickleball tiene elementos propios que lo distinguen de otros deportes de paleta.

El saque es cruzado y la pelota puede picar una sola vez antes de ser devuelta. Uno de los rasgos distintivos es la “zona de no volea”, ubicada cerca de la red, donde no se puede golpear la pelota de aire. Esta regla favorece un juego más táctico, basado en el control y la precisión, por encima de la potencia física. Los partidos suelen disputarse a 11, 15 o 21 puntos.

En Tucumán, el pickleball comenzó a consolidarse con espacios dedicados y una comunidad en crecimiento. En las canchas se mezclan jugadores de distintas edades y niveles, en un formato inclusivo que promueve el aprendizaje progresivo. Esa combinación de accesibilidad, disfrute y juego compartido explica por qué el deporte sigue ganando terreno en la provincia.

