Qué es el pickleball: cómo se juega y por qué gana cada vez más adeptos en Tucumán

El saque es cruzado y la pelota puede picar una sola vez antes de ser devuelta. Uno de los rasgos distintivos es la “zona de no volea”, ubicada cerca de la red, donde no se puede golpear la pelota de aire. Esta regla favorece un juego más táctico, basado en el control y la precisión, por encima de la potencia física. Los partidos suelen disputarse a 11, 15 o 21 puntos.