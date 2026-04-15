La Corte de Tucumán sepultó el sistema de estacionamiento pago y despeja el camino para una nueva licitación municipal

La Municipalidad podrá ahora avanzar con un nuevo sistema de estacionamiento.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán anuló el contrato de estacionamiento medido por ser ilegal y arbitrario, tras confirmarse el estado concursal de la empresa concesionaria en la capital.
- El fallo ratifica la nulidad del vínculo establecido durante la gestión anterior, permitiendo que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avance con un nuevo proceso licitatorio.
- Esta resolución judicial despeja el panorama legal para implementar un sistema regularizado, buscando normalizar el tránsito y la recaudación municipal en el corto plazo.
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