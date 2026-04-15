Por qué deberías guardar las bananas de esta forma, según la ciencia

Como explican desde el medio, las bananas funcionan mediante un ciclo de retroalimentación positiva: a medida que maduran, producen este compuesto; cuanto más vapor hay, más rápido alcanzan su punto, y así sucesivamente. El etileno es el componente liberado y la razón por la que se recomienda colocar un plátano en una bolsa de papel para que otras frutas, como las paltas y los mangos, se desarrollen con mayor velocidad. Así es que por este mecanismo todo el racimo se ve afectado cuando solo una unidad comienza a estropearse.