Abre la convocatoria para NAVES Argentina 2026, el programa que impulsa emprendimientos en todo el país

“Creemos en el potencial del talento emprendedor argentino como motor de desarrollo. Por eso, en Banco Macro reafirmamos nuestro compromiso impulsando iniciativas de alcance nacional con impacto real. La alianza con EmprendeIAE es clave para consolidar a NAVES Argentina como un programa de formación, mentoría y crecimiento, que brinda herramientas y oportunidades a emprendedores de todo el país para pensar en grande”, señaló Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.