Fundación León celebró sus 23 años "Sembrando futuro" en un bosque en el que antes había un basural

Resumen para apurados
- Fundación León celebró su 23° aniversario con el evento "Sembrando Futuro" en el Bosque Estado de Israel, Yerba Buena, transformando un ex basural en un espacio para la comunidad.
- La recuperación fue posible gracias a la alianza entre el municipio y el sector privado. En la jornada se presentó el "Método León" y se plantaron árboles en honor a referentes.
- Esta acción refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible regional y destaca la efectividad del trabajo en red para rehabilitar ecosistemas críticos en zonas urbanas.
En un emotivo acto, Fundación León conmemoró su vigésimo tercer aniversario con el evento "Sembrando Futuro", en el Bosque Estado de Israel, un espacio recuperado en colaboración con la Municipalidad de Yerba Buena y el sector privado. Lo que antes era un microbasural, hoy es un oasis verde para la comunidad.
El evento, auspiciado por el municipio de la "Ciudad Jardín", el Grupo El Azul, Scania, EDET y Naturgy, contó con la presencia de instituciones educativas a la que acuden becados del programa "Futuros Egresados", estudiantes de la Escuela Integral, referentes sociales y representantes del Estado y del sector privado, quienes se unieron para celebrar este logro y reafirmar el compromiso con el desarrollo sostenible de la región.
Al inicio, la coordinadora del Centro Integral de Acompañamiento Familiar de León, Verónica Auerr y la asesora de Programas y Proyectos, Hortensia Escobar, presentaron en público el "Método León", una guía que refleja la teoría y la práctica de la fundación en territorio a través de su acompañamiento técnico, humano y emocional.
"Sembrando Futuro es un ejemplo del impacto positivo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto por un objetivo común. Gracias a todos los que hicieron posible en 2023 y que hoy siguen acompañando, alineados a las causas de León", destacó el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino. A su vez, y en representación de la Secretaría de Medioambiente de Yerba Buena, Sofía Ibáñez, destacó "el rol de la fundación y de sus redes de trabajo para ayudar a la Municipalidad de Yerba Buena en esta recuperación, que fue muy importante, como su cuidado permanente y que hoy disfruta toda la comunidad".
El acto incluyó la plantación de nuevos árboles y plantines y fue la oportunidad también para homenajear a Mariana "Nany" Núñez Coral, comunicadora e integrante de la Fundación del Tucumán, quien falleció en febrero pasado.
Su papá, el director de Fundación del Tucumán, Alberto Núñez y su hija Luz María, colocaron un cartelconmemorativo de parte de Fundación León para "Nany". "Su luz y su amor por los demás permanecen vivos en cada gesto de bien. Desde Fundación León la recordamos con gratitud y acompañamos con cariño a sus seres queridos", se lee en el tributo visual.