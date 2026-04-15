Fundación León celebró sus 23 años "Sembrando futuro" en un bosque en el que antes había un basural

"Sembrando Futuro es un ejemplo del impacto positivo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto por un objetivo común. Gracias a todos los que hicieron posible en 2023 y que hoy siguen acompañando, alineados a las causas de León", destacó el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino. A su vez, y en representación de la Secretaría de Medioambiente de Yerba Buena, Sofía Ibáñez, destacó "el rol de la fundación y de sus redes de trabajo para ayudar a la Municipalidad de Yerba Buena en esta recuperación, que fue muy importante, como su cuidado permanente y que hoy disfruta toda la comunidad".