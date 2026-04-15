El pueblo más inquietante de Argentina: el rincón que blindó tanques de guerra y hoy está abandonado

Resumen para apurados
- Pueblo Escondido, en las sierras de Córdoba, fue un enclave minero clave que proveyó tungsteno para tanques en las Guerras Mundiales hasta su cierre definitivo en 1969.
- El asentamiento albergó a 600 trabajadores y contó con infraestructura avanzada como cine y usina. Su producción era vital para el blindaje bélico de potencias internacionales.
- Hoy, las ruinas funcionan como un centro de turismo aventura y albergue. Su preservación permite redescubrir la historia industrial argentina en un entorno natural extremo.
El camino está custodiado por las montañas que, celosas, abrazan Pueblo Escondido, preservando su pasado para los caminantes que todavía no revelaron sus secretos. Pasan inadvertidos que más abajo, encajado entre la sierra y el río, se encuentra un asentamiento cordobés que fue alguna vez el centro de la riqueza argentina en épocas de la Segunda Guerra Mundial y que hoy yace entre casas inertes y misterios del pasado.
Este paraje tiene un nombre bastante autoexplicativo. Situado en el corazón del Cerro Áspero de las Sierras de Córdoba, esta villa colgada en las elevaciones se convirtió en un avanzado núcleo minero-industrial que ostentaba un cine y una usina, mientras más abajo, muchas localidades de la provincia apenas comenzaban a desarrollarse.
El corazón del tungsteno y la guerra
En el año 1894, un yacimiento minero fundamental para la posterior Gran Guerra, que luego tendría una segunda versión, fue descubierto en el remoto interior de las Sierras de Comechingones, en el suroeste de la provincia de Córdoba, llegando casi a San Luis. Una reserva de tungsteno se preservaba escondida: el componente clave para blindar los tanques de los conflictos globales.
Desde un rincón serrano se encontraba la base de los enfrentamientos bélicos mundiales y esa especial atención llevó a trasladar alrededor de 400 mineros a las alturas de las serranías. Entre las montañas y donde apenas podía sospecharse, cientos de obreros completaban su rutina en un pueblo con luz eléctrica, hospital, teléfono y hasta una usina y cine.
Jerarquías y vida en la mina
Claro está que los trabajadores, que llegaron a rondar unos 600, no disfrutaban de las mismas comodidades que el jefe de la actividad. La disposición demostró una estructura jerarquizada con una casa en la zona alta para el líder, mientras que las familias habitaban en las viviendas diseñadas para la faena. Las condiciones eran duras, con inviernos fríos y senderos escarpados, a lo que se suma el aislamiento. La tecnología de la época se aplicaba a la minería más que al confort de los habitantes.
El pueblo contaba con un cable carril para bajar el mineral hasta la planta y un surtidor de combustible, entre otras facilidades. Aunque las máquinas se detuvieron definitivamente en 1969, el esqueleto de Pueblo Escondido se niega a desaparecer.
Lo que antes era un centro neurálgico del recurso estratégico que blindó la maquinaria de las potencias mundiales, hoy es una meca para el turismo aventura. El silencio de las Sierras Grandes solo se interrumpe por el paso de los caminantes y los motores de las 4x4 que desafían los seis kilómetros de un trayecto tortuoso, apto solo para expertos, que nace en la localidad de La Cruz.
Huellas que resisten al tiempo
Al recorrer sus calles vacías, todavía se puede sentir el pulso de lo que fue. Cruzando los puentes colgantes, la naturaleza reclama lo suyo, pero las huellas humanas resisten: el Pasaje de los Curdas, los restos de la panadería con su horno intacto y las barracas donde descansaban los operarios chilenos y bolivianos. Incluso hoy es posible entrar en algunas viviendas y descubrir chimeneas que alguna vez combatieron los crudos inviernos de la altitud, o restos de pisos que guardan los secretos de las 400 personas que habitaron este rincón remoto.
El pueblo ofrece hoy una experiencia rústica. La antigua infraestructura fue reconvertida: hay un restaurante que sirve comida casera y cerveza artesanal fabricada en el lugar, y el viejo edificio administrativo funciona como albergue para los que deciden pasar la noche bajo el cielo más estrellado de Calamuchita.
Para los que acceden desde el límite con San Luis, por la ruta "Del Filo" que trepa desde Merlo, el viaje ofrece una recompensa adicional. Antes de descender a la quebrada donde yace el pueblo, un desvío conduce al Salto del Tigre. Se trata de una imponente caída de agua de 22 metros que golpea en una hoya profunda, un oasis de frescura que sirve de antesala antes de enfrentarse a la visión espectral de las ruinas.