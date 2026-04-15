El pueblo más inquietante de Argentina: el rincón que blindó tanques de guerra y hoy está abandonado

Jerarquías y vida en la mina

Claro está que los trabajadores, que llegaron a rondar unos 600, no disfrutaban de las mismas comodidades que el jefe de la actividad. La disposición demostró una estructura jerarquizada con una casa en la zona alta para el líder, mientras que las familias habitaban en las viviendas diseñadas para la faena. Las condiciones eran duras, con inviernos fríos y senderos escarpados, a lo que se suma el aislamiento. La tecnología de la época se aplicaba a la minería más que al confort de los habitantes.