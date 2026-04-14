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San Martín arrancó con el pie derecho y ya marca el pulso del Apertura de la Liga Tucumana

Con un triunfo ajustado ante Amalia, el “Santo” fue uno de los que comenzó firme en un torneo que ya dejó señales fuertes desde la primera fecha

San Martín celebró el triunfo ante Amalia. San Martín celebró el triunfo ante Amalia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín derrotó 1-0 a Amalia con gol de Leonel Sir en el complejo Natalio Mirkin, cerrando la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana con un triunfo estratégico.
  • El éxito se dio en una jornada de paridad, donde Tucumán Central venció a Atlético. El equipo local supo resolver un duelo cerrado con oficio ante la salida del DT de Sportivo.
  • Este resultado posiciona al club como protagonista del certamen. Su capacidad para competir y sumar desde el inicio marca una tendencia favorable de cara al desarrollo del torneo.
Resumen generado con IA

San Martín comenzó el Torneo Apertura “Martín Machete Robles” con una victoria que vale más que tres puntos. En el cierre de la primera jornada, el equipo se impuso 1 a 0 ante Amalia en el complejo Natalio Mirkin, con un gol de Leonel Sir en el complemento, y dejó en claro que quiere ser protagonista desde el inicio.

En un campeonato que propone zonas geográficas y partidos de alta intensidad, el “Santo” supo resolver un duelo cerrado con oficio y paciencia. No fue una actuación deslumbrante, pero sí efectiva: encontró el gol en el momento justo y sostuvo la ventaja con solidez, una característica clave en torneos largos y parejos.

El triunfo de San Martín se dio en un contexto de arranque vibrante, con resultados contundentes, empates disputados y hasta la primera salida de un entrenador. Sportivo Guzmán, tras igualar 2 a 2 con San Juan, vio la salida de Claudio Marrupe, en una decisión que, según la dirigencia, fue consensuada.

Entre los candidatos, Tucumán Central volvió a ratificar su jerarquía con un triunfo 2 a 0 sobre Atlético Tucumán, mientras que Graneros protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 4 a 0 como visitante. Sin embargo, el “Santo” también dejó su marca en una jornada que empezó a delinear el mapa del torneo.

La primera fecha mostró un escenario de paridad, pero también de equipos que ya insinúan su potencial. San Martín es uno de ellos. Porque más allá del resultado, el equipo dio una señal: sabe cómo competir. Y en un torneo donde cada punto pesa, eso puede marcar la diferencia desde el primer paso.

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