San Martín arrancó con el pie derecho y ya marca el pulso del Apertura de la Liga Tucumana

San Martín comenzó el Torneo Apertura “Martín Machete Robles” con una victoria que vale más que tres puntos. En el cierre de la primera jornada, el equipo se impuso 1 a 0 ante Amalia en el complejo Natalio Mirkin, con un gol de Leonel Sir en el complemento, y dejó en claro que quiere ser protagonista desde el inicio.