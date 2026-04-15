Tercer festival TitiriterAs: fFunción a la gorra en la Escuela de Arte Popular de Monteros

Esta tarde, las 18.30 y en la Escuela de Arte Popular de Monteros, el festival TitiriterAs se abre al público con la presentación del grupo Tejes y Direjes, con la obra “Los trajes del Rey” y entrada a la gorra. El encuentro está realizándose desde el lunes en la provincia, en su tercera edición, con el objetivo de visibilizar, fortalecer y celebrar el trabajo de las mujeres dentro del arte de los títeres. La iniciativa propone una programación sostenida de espectáculos, instancias de reflexión y actividades de formación destinadas tanto a la comunidad artística como al público en general.
El evento está organizado por Gabriela Ruiz y Romina Muñoz y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, para poner en valor el rol del género femenino en el oficio titiritero y difundir sus diversas estéticas y temáticas para la formación de nuevos públicos. También habrá conversatorios y espacios de diálogo donde se abordarán problemáticas específicas vinculadas a la práctica para la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias.