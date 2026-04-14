Video: la atajada clave de Musso que sostuvo al Atlético de Madrid ante Barcelona

Resumen para apurados
- Juan Musso fue clave para Atlético de Madrid ante Barcelona en la vuelta de cuartos de la Champions al tapar un mano a mano a Fermín López que evitó la liquidación de la serie.
- Tras el 2-0 parcial, Musso achicó espacios y bloqueó el remate de López. Minutos después, Lookman descontó para el equipo de Simeone, dejando la llave abierta con un global de 3-2.
- La intervención del arquero argentino en un momento crítico de eliminación directa consolida su figura y permite al Atlético mantener sus chances de clasificación en el torneo.
En partidos de este calibre, hay jugadas que valen tanto como un gol. Y eso fue exactamente lo que protagonizó Juan Musso en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
La acción llegó en un momento límite. Apenas después del 2-0 parcial, el Barcelona tuvo en los pies -y en la cabeza- la chance de liquidar la serie. Tras un centro preciso de Lamine Yamal, Fermín López apareció solo en el área y conectó de cabeza en un mano a mano claro.
Pero ahí emergió la figura de Musso. El arquero argentino salió rápido, achicó espacios y reaccionó con reflejos felinos para bloquear el remate a quemarropa. Una intervención que evitó el 3-2 del conjunto culé y que terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.
La jugada no solo salvó al equipo en el resultado, sino que también tuvo consecuencias físicas: Fermín quedó sentido tras el choque con el arquero, en una acción que reflejó la intensidad y el riesgo asumido por Musso para sostener a su equipo.
JUSTO DESPUÃS DEL 2-0... Â¡FERMÃN TUVO EL 3-2 DE BARCELONA ANTE ATLÃTICO DE MADRID! El espaÃ±ol quedÃ³ lastimado luego de la salida de Juan Musso.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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Esa atajada fue un punto de quiebre. Porque minutos más tarde, el equipo dirigido por Diego Simeone encontró el descuento. Ademola Lookman marcó el 2-1 tras un centro de Marcos Llorente, devolviéndole al Atlético la ilusión en un partido que parecía complicarse (la llave se puso 3-2).
En ese contexto, la intervención de Musso tomó aún más valor. No fue solo una gran atajada: fue una respuesta en el momento justo, una de esas acciones que sostienen a un equipo en una serie de eliminación directa.
En noches de Champions, donde cada detalle define el destino, el arquero argentino se hizo gigante. Y su atajada, como tantas otras en este tipo de escenarios, terminó valiendo tanto como un gol.