Violencia escolar y “True Crime Community”: la red digital que preocupa a los padres en Tucumán

En ese sentido, planteó que el mundo digital configura una realidad paralela que muchas veces escapa a la mirada adulta. “Hoy no podemos pensar la realidad solo desde lo que vemos. Existe una dimensión digital donde las personas no se comportan igual que en el ámbito físico. Un chico no actúa igual en el aula que en una red social, donde puede tener anonimato o construir un perfil distinto”.