Criaturas nacidas durante noches de insomnio

- La puesta es minimalista y todo lo que se verá en escena tiene su objetivo. En esencia es performático y he recurrido a algunos elementos de la narración oral escénica, dejando un espacio para lo que acontezca en tiempo real (happening); es decir, si ocurriera algún imprevisto o alguna reacción por parte del público, voy a incorporarlo. También he buscado que tenga la impronta de un show con algunos cambios de pelucas y accesorios y que la famosa “cuarta pared” desaparezca por momentos. Por supuesto, lo musical estará presente en varios pasajes ya que utilizo distintos objetos para producir un paisaje sonoro adecuado. En definitiva quiero ofrecer al público un espectáculo teatral completo con picante para que retorne a su realidad satisfecho y pueda seguir saboreándolo durante algunos días.