Criaturas nacidas durante noches de insomnio

Pablo Vera vuelve a escena con “Güérfana ereje”, una sucesión de personajes propios nacidos “en esas noches en las que me cuesta dormir, en ese momento del día que regala esa quietud absoluta, esos silencios que nos dicen cosas y nos cuentan sus secretos”. El estreno será esta tarde, a la 19, en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), donde volverá los próximos dos domingos. La asistencia general está a cargo de Benjamín Tannuré Godward.
“En esta propuesta, el público podrá apreciar una galería de criaturas que se muestran en toda su naturaleza, expresando sus temores, deseos, su sed de venganza, su soledad, su apasionamiento”, adelanta el actor y autor.
- ¿Los textos tuvieron un nacimiento particular?
- Los textos que presento son ensayos dramatúrgicos que realicé para un espectáculo teatral que no se llevó a cabo. Por eso digo que son textos abortados. Los he revisado minuciosamente para llevarlos a escena y darles cierta continuidad y un contenido más teatral.
- ¿Cómo montaste esta obra?
- La puesta es minimalista y todo lo que se verá en escena tiene su objetivo. En esencia es performático y he recurrido a algunos elementos de la narración oral escénica, dejando un espacio para lo que acontezca en tiempo real (happening); es decir, si ocurriera algún imprevisto o alguna reacción por parte del público, voy a incorporarlo. También he buscado que tenga la impronta de un show con algunos cambios de pelucas y accesorios y que la famosa “cuarta pared” desaparezca por momentos. Por supuesto, lo musical estará presente en varios pasajes ya que utilizo distintos objetos para producir un paisaje sonoro adecuado. En definitiva quiero ofrecer al público un espectáculo teatral completo con picante para que retorne a su realidad satisfecho y pueda seguir saboreándolo durante algunos días.
- ¿Tiene un trasfondo testimonial?
- Algunos tienen la esencia de lo autobiográfico y otros son solo productos de mi imaginación. Algunos son intensos y otros tienen la cuota de humor necesaria para descomprimir y poder soltar la carcajada.