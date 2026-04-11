Luciano Pereyra reivindica la cumbia como parte del folclore argentino

“Te sigo amando” afirmará esta noche Luciano Pereyra desde las 22 sobre el escenario del club Central Córdoba (Bolívar y avenida Alem), en la gira que el cantautor está desplegando por el país para presentar una propuesta renovada, donde un estilo reversionado de la cumbia tiene su espacio.
Regresa consolidado tras más de 25 años de carrera, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, como ganador de múltiples premios (como el Gardel y las Gaviota de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar) y con miles de seguidores en cada punto de su gira, sostenida sobre su inconfundible voz, su energía y sus canciones.
En el programa “Buen Día” de LG Play, el artista reconoció “estar ansioso por este retorno, porque Tucumán siempre fue generoso y cálido conmigo, forma parte de mi historia personal y musical, fui creciendo visitando una de las provincias más lindas que tenemos”. “Son muchos años de visitarlo en recitales y festivales y esta vez con nuevas canciones y con las que me vienen acompañando desde hace años. Será un repaso durante dos horas de todo lo que hice y estoy haciendo. Es hermoso tener esta posibilidad del reencuentro con mi público norteño”, añadió.
Luciano reivindicó la importancia de “darle un aire fresco a canciones y baladas que me vienen acompañando desde hace mucho tiempo, desde la cumbia romántica que vengo cantando hace años, porque es parte de nuestro gen musical, de nuestro folclore argentino y está pasando por un momento espectacular”.
En la grabación del disco “Ahora las bailamos”, hace duetos con Uriel Lozano, Antonio Ríos, Sebastián Mendoza y Ezequiel y La Clave, entre otros referentes que aportan su propio condimento a cada tema conocido. “Me enamoré de ti”, “Si no es muy tarde” y “Es mi culpa” forman parte de ese nuevo disco, que está ubicado dentro del Top 100 de Spotify Argentina y de YouTube.
La última colaboración lanzada es “Traicionera”, tema que compartió con Ángela Leiva, y que forma parte de la banda sonora de la serie “Dear Killer Nannies: Criado por sicarios”, disponible en Disney+ y basada en hechos reales centrados en uno de los hijos del narcotraficante Pablo Escobar.
“Vivo esta propuesta de una manera muy feliz, le da otra onda. Haber compartido estudio con artistas que uno quiere y admira, que bailó y disfrutó, fue un privilegio. Se dio de manera orgánica, natural, con las ganas de poner lo mejor en cada momento y en cada canción. Cuando las agendas lo permiten, también estamos juntos sobre el escenario y es una sorpresa que el público la celebra especialmente. La música me da regalos que agradezco un montón”, afirmó, sin adelantar si esta noche estará acompañado por otra estrella.
Pereyra destacó el profesionalismo y el respeto desarrollado en la producción del álbum, “lo que da gusto y abre las puertas para poder hacer más colaboraciones”. Así, recientemente grabó una guaracha con Dany Hoyos y otra cumbia con Rodrigo Tapari, lo que augura nuevos lanzamientos.
“Creo en el trabajo. Primero parece el objetivo mental, y luego hay que transformarlo. No creo en la suerte, sino en la dedicación, en estudiar, en el tiempo y en el amor que uno le ponga al proyecto, en seguir perfeccionándome para dar lo mejor sobre el escenario. Aprendí de mis padres que los sueños se trabajan, aunque uno propone y Dios dispone”, reconoció.
Su tour está atravesando el NOA, pero lo llevará entre este mes y el próximo por todo el país, luego de haber llenado el porteño estadio Movistar Arena e dos funciones a mediados de marzo, lo cual confirma que es uno de los artistas más taquilleros de la Argentina.
La organización
El recital de esa noche está programado en la parte techada del microestadio de Central Córdoba, por lo cual no estará afectado ni se suspenderá en caso de lluvia o tormenta.
Las calles alrededor del club se cerrarán a la circulación vehicular a partir de las 19. Una hora más tarde se habilitarán las puertas y se calcula que el recital terminará pasada la medianoche. No habrá telonero.
El único acceso habilitado para todas las categorías de entradas (Vip, Oro y General no numerada) será por Bolívar 1.380.