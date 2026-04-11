Luciano Pereyra reivindica la cumbia como parte del folclore argentino

En el programa “Buen Día” de LG Play, el artista reconoció “estar ansioso por este retorno, porque Tucumán siempre fue generoso y cálido conmigo, forma parte de mi historia personal y musical, fui creciendo visitando una de las provincias más lindas que tenemos”. “Son muchos años de visitarlo en recitales y festivales y esta vez con nuevas canciones y con las que me vienen acompañando desde hace años. Será un repaso durante dos horas de todo lo que hice y estoy haciendo. Es hermoso tener esta posibilidad del reencuentro con mi público norteño”, añadió.