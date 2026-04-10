Inversión de 500 millones de dólares: el ambicioso tranvía que podría conectar una provincia en solo 10 minutos

Resumen para apurados
- Santa Fe planea un tranvía de 500 millones de dólares en Rosario para unir el norte y sur en 10 minutos, buscando optimizar el transporte público regional a partir de 2026.
- La obra de 35 km se ejecutará sobre avenidas existentes sin túneles, reduciendo costos y plazos a un máximo de 24 meses tras definir la traza y el financiamiento internacional.
- Este sistema busca reducir el uso de autos, fomentar el turismo ribereño y generar empleos. Su implementación marcaría un hito en la modernización del transporte urbano nacional.
Los tranvías conviven en la memoria colectiva como un recuerdo del pasado, recogiéndo en sí la memoria colectiva, un viaje al pasado que emularía alguna experiencia romántica o un trayecto fuera del tiempo y el espacio. Pero en una provincia argentina, la cuestión está lejos de convertirse en un archivo del ayer. En Argentina, una ciudad se prepara para la revolución en su movilidad, con un sistema que conectará el norte y el sur en apenas 10 minutos.
Vivir en la ciudad es muchas veces una carrera contrarreloj. Los tiempos de espera pueden ocupar una parte considerable del día, a menos que un revolucionario medio de locomoción aparezca. Ese es el caso del tranvía que es proyecto en la provincia de Rosario, uno de los más ambiciosos de nuestro país en los últimos años y que promete transformar el servicio ferroviario público, reducir tiempos de viaje y mejorar la conexión entre los sectores más poblados del área urbana.
Un corredor eléctrico y eficiente en Rosario
El tranvía eléctrico sería la respuesta ante corredores saturados. Muy diferente a los largos recorridos que ofrecen los viajes turísticos por los vehículos históricos, este sistema busca conectar toda la provincia de Rosario, de norte a sur, en tan solo 10 minutos. Una obra que costará alrededor de los 500 millones de dólares.
Su modelo de construcción será lo más llamativo. No involucrará túneles subterráneos ni estructuras elevadas. El tren convivirá con los espacios urbanos ya existentes instalándose sobre avenidas, lo que permitiría reducir los costos, los tiempos de obra y el efecto sobre el entorno.
El recorrido y el tiempo de desarrollo
El plan contempla la construcción de una línea de aproximadamente 35 kilómetros que conectará Villa Gobernador Gálvez, al sur del área metropolitana, con Granadero Baigorria, en el norte.
En la próxima etapa, equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana deberán definir la traza final y avanzar con los estudios de factibilidad técnica y económica. Este proceso, anunciado el año pasado, se desarrollaría a lo largo de 2026, mientras el Gobierno santafesino evalúa diferentes fuentes de financiamiento, que van desde créditos internacionales hasta la participación de operadoras privadas.
Innovación técnica para el desarrollo regional
Experiencias similares alrededor del mundo demostraron que este tipo de transporte se benefició de la tecnología, reduciendo la construcción y emplazamiento en plazos de 8 a 24 meses. El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, explicó en el medio Economía Sustentable, que “el gobernador nos pidió pensar soluciones y proyectos para abordar la problemática de movilidad en Rosario y la región”.
También destacó que la innovación actual permite disponer de unidades más económicas, con reducido consumo energético y acotados costos de instalación, capaces de mejorar la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria.
Beneficios económicos y sociales
Los impactos del tranvía contemplarían dimensiones que van más allá de la movilidad. Se prevé que este transporte tenga una repercusión económica relevante para toda la región. Entre los efectos más esperados se destacan el impulso al turismo en áreas ribereñas y espacios culturales, una mejor conexión con universidades, hospitales y zonas comerciales, y la revitalización de corredores urbanos que hoy están saturados o subutilizados.
Asimismo, se prevé la creación de empleo tanto durante la construcción como en la posterior operación del sistema. A escala metropolitana, el nuevo tranvía ayudaría a reducir el uso del automóvil particular, acortar los tiempos de viaje y permitir una planificación más eficiente de las actividades diarias.