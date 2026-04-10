La otra cara de Flea es maravillosa

El disco -titulado en honor a su tatarabuela, marcada por la pobreza y la migración- también construye un relato íntimo, reforzado por un arte de tapa de tono familiar y nostálgico. Lejos de buscar hits, Flea entrega un trabajo personal y contemplativo. “Honora” es un regreso a sus raíces, a sus influencias y sobre todo, a una sensibilidad que en RHCHP rara vez ocupa el centro de la escena.