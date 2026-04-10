Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

“Canciones nuevas, emociones vivas, momentos íntimos y otros para zapatear, en un encuentro humano, sincero y musical”. Esa es la invitación que hace el santiagueño Diego Gómez para el show que ofrecerá esta noche, desde las 22.30 en el taller cultural Nonino de Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), con su banda Ruda Brava (Virginia Peralta y Damián Martínez) y la presencia especial como invitados de Sergio Bringas, Caro Sad Tejeda y Carlitos Podazza.
Creador de un universo musical propio, profundo y de raíz, Gómez está actualmente grabando su nuevo disco que reúne canciones propias; en él conviven ritmos folclóricos norteños y poesía autobiográfica. “Ruda Brava es la energía que acompaña mi música: fuerte, sanadora y auténtica. Llegar a Yerba Buena es abrir las canciones a un nuevo paisaje, una nueva mirada y un nuevo abrazo. Cada tema es un momento de vida, un aprendizaje, un movimiento del alma con mucho amor y con la necesidad de contar lo que viví, lo que siento y lo que quiero entregar”, afirma.
El compositor e intérprete propone en cada recital “que la gente sienta que la música respira, que la música abraza, que cada canción encuentra su verdad; no estoy corriendo atrás del sonido, sino que lo estoy encontrando y eso es hermoso”.
Otra visita santiagueña destacada a la provincia será la de Franco Ramírez, reciente premio Consagración en el Festival de Baradero y nominado en los premios Gardel en álbum de folclore alternativo por “Álter Ego”, con su propuesta de combinar la esencia de las raíces con una impronta actual como referente de una nueva generación del folclore. El músico tendrá dos recitales consecutivos con sus chacareras, gatos, zambas y guarachas en homenaje a Jacinto Piedra: desde las 21 actuará en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755), secundado por SiempreVerde y sus composiciones propias; y a la medianoche, en Casa Barrio (9 de Julio 1.032, acompañado por Facu Cabrera, Jo Marcel y Brian Garzón); antes habrá un taller de danzas folclóricas con Pedro Costa.
“Cristo de barro”
Hoy a las 22, en sala de música de cámara del Colegio Nueva América (Perú 3.733), se estrenará la cantata folclórica “Cristo de barro”, una composición de Rubén Cruz y Hugo Rivella, con dirección general de Marcela Roselló y producción de Mauricio Martínez Zuccardi. “Iba de golpe a golpe, lacerado,/ bajo el absurdo azote del verdugo,/ era una llama viva su silueta,/ pedazo de dolor que va desnudo”, dice parte de la letra.
Con entrada libre y gratuita, desde las 20 y en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio, en el marco del ciclo “La música que queremos” se presentará el grupo Los Sayas. La propuesta municipal no se suspende por lluvia.
En el recorrido por las peñas, El Cardón (Las Heras 50) alojará desde las 21 el concierto Okanani “Juntos por un nuevo amanecer”, con Mónica Sharina, la fundadora de la agrupación Música Consciente. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) es el espacio elegido por Franco Véliz para celebrar su primer año como solista. Será acompañado por Melina Cabocota, Yucumán, Alma Tucumana y Marcia Santa Cruz. En La Casa de Yamil (España 153) estarán La Bancada, José Costilla, Sangre Santiagueña y Martu Bongiovanni; y en La Escondida (Miguel Lillo 234), Zalo Palacio, Labio Morao, Lidios, Daniel Saba y Lucas Lizondo.
En tanto, en Lo de la Paliza (Laprida 181) habrá música y humor de la mano de Gustavo Parrado.