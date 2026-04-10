Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

Otra visita santiagueña destacada a la provincia será la de Franco Ramírez, reciente premio Consagración en el Festival de Baradero y nominado en los premios Gardel en álbum de folclore alternativo por “Álter Ego”, con su propuesta de combinar la esencia de las raíces con una impronta actual como referente de una nueva generación del folclore. El músico tendrá dos recitales consecutivos con sus chacareras, gatos, zambas y guarachas en homenaje a Jacinto Piedra: desde las 21 actuará en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755), secundado por SiempreVerde y sus composiciones propias; y a la medianoche, en Casa Barrio (9 de Julio 1.032, acompañado por Facu Cabrera, Jo Marcel y Brian Garzón); antes habrá un taller de danzas folclóricas con Pedro Costa.