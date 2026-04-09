Netflix prepara un documental con los videos que grabó Silvina Luna antes de morir

Otra de las participantes del documental, Bárbara Cobelo, amiga de Silvina, explicita el proyecto que tenía la modelo con los videos que había registrado. “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo este camino que tuvo que transitar, porque quería dejar un mensaje: que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo para que no pasen más estas cosas”, dice Cobelo.