Netflix prepara un documental con los videos que grabó Silvina Luna antes de morir

Resumen para apurados
- Netflix anunció 'Perfecta: la voz de Silvina Luna', un documental sobre la modelo argentina fallecida en 2023, que recopila videos personales de su batalla médica y judicial.
- La producción incluye material inédito grabado por Luna durante sus tratamientos de diálisis y testimonios de su círculo íntimo, tras las complicaciones de una cirugía en 2010.
- Con estreno previsto para 2027, el film busca concientizar sobre la violencia estética y los mandatos sociales, dejando un mensaje de prevención ante intervenciones peligrosas.
Este martes Netflix anunció las próximas producciones y estrenos de la plataforma. Series y películas incluyeron también un repaso por la vida de destacadas figuras argentinas, entre ellas, Silvina Luna. La plataforma de streaming anunció la realización de “Perfecta: la voz de Silvina Luna”, un documental con imágenes grabadas por la modelo fallecida en sus últimos meses de vida.
“Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética”, detallaron en la presentación oficial de Netflix. La modelo falleció el 31 de agosto de 2023 luego de haber pasado dos meses internada a raíz de una serie de complicaciones desencadenadas por el uso de polidimetilsiloxano.
“Perfecta”, el documental de Netflix grabado por Silvina Luna
El largo proceso de deterioro físico de Silvina Luna empezó con los implantes con sustancias insalubres para el cuerpo que se realizó en 2010. En 2014 fue hospitalizada por primera vez por cálculos renales. Desde entonces, sus riñones dejaron de funcionar y empezó la búsqueda de una donación. Durante todo su recorrido y su lucha contra las operaciones estéticas, Luna empezó a registrar su proceso con su propio celular.
El material inédito fue heredado por los familiares de Silvina Luna. En el adelanto del documental, sus amigos cuentan que su intención era hacer un documental contando su historia. “Ella empezó a grabar con su celular en los momentos en que iba al hospital, cuando hacía diálisis”, cuenta Ezequiel Luna, su hermano.
Otra de las participantes del documental, Bárbara Cobelo, amiga de Silvina, explicita el proyecto que tenía la modelo con los videos que había registrado. “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo este camino que tuvo que transitar, porque quería dejar un mensaje: que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo para que no pasen más estas cosas”, dice Cobelo.
En las imágenes que se publicaron, aparece Silvina Luna, entre barbijos y batas hospitalarias, filmándose en modo selfie. Detalla procedimientos a los que está por someterse, cuenta en qué consiste la diálisis, el tratamiento al que estuvo ligada durante años para extender su vida. Muestra, también, las huellas que esos tratamientos dejaron en su cuerpo.
Aunque aún no hay fecha exacta de estreno, Netflix anticipó que el documental llegará en 2027.