Qué muestran los videos que Silvina Luna grabó antes de su muerte
A más de dos años de su muerte, trascendieron nuevos detalles sobre los videos que Silvina Luna grabó en sus últimos meses de vida y dejó en manos de Fernando Burlando. El material formará parte de una docuserie que busca visibilizar su historia y generar conciencia.
A más de dos años de su fallecimiento, salieron a la luz nuevas precisiones sobre el material audiovisual que Silvina Luna registró en sus últimos meses de vida y que dejó en manos de su abogado, Fernando Burlando.
Las grabaciones, realizadas en 2023 en Buenos Aires, integrarían una docuserie actualmente en etapa de edición y con fecha tentativa de estreno para el segundo semestre del año. Según trascendió, se trata de testimonios en primera persona donde la actriz y modelo reflexiona sobre el deterioro de su salud, las internaciones y el impacto que tuvieron en su cuerpo las intervenciones estéticas a las que se sometió años atrás.
El proyecto, que aún no fue presentado oficialmente, incluiría además entrevistas con periodistas, especialistas y allegados, así como también la palabra de su hermano. La intención, de acuerdo a lo que se conoció, es aportar contexto y profundizar en el costado humano de la historia.
En vida, Luna había manifestado su deseo de que su experiencia sirviera para alertar sobre los riesgos de ciertos procedimientos médicos. En ese sentido, el documental buscaría transformar su testimonio en un mensaje de concientización.
La modelo falleció el 31 de agosto de 2023 tras permanecer internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En paralelo, la causa judicial vinculada al cirujano Aníbal Lotocki continúa su curso en los tribunales.
Para su entorno, el material no solo conserva la voz de Silvina Luna, sino que también representa una forma de sostener el reclamo de justicia y mantener viva su historia.