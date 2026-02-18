Qué muestran los videos que Silvina Luna grabó antes de su muerte

Las grabaciones, realizadas en 2023 en Buenos Aires, integrarían una docuserie actualmente en etapa de edición y con fecha tentativa de estreno para el segundo semestre del año. Según trascendió, se trata de testimonios en primera persona donde la actriz y modelo reflexiona sobre el deterioro de su salud, las internaciones y el impacto que tuvieron en su cuerpo las intervenciones estéticas a las que se sometió años atrás.