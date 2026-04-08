La argentina Samanta Schweblin ganó el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

La creación del premio, por el que Aena también se compromete a adquirir miles de ejemplares de la obra ganadora y las finalistas para distribuir entre sus trabajadores y administraciones locales, generó debates en España. Mientras algunas voces del sector cultural celebraron la iniciativa, otras cuestionaron la pertinencia de que una empresa con participación estatal y vinculada al transporte irrumpa en el ámbito literario con un premio de esta magnitud.