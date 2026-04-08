La argentina Samanta Schweblin ganó el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

Resumen para apurados
- La escritora argentina Samanta Schweblin ganó en Barcelona la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra El buen mal.
- El galardón, financiado por la gestora estatal de aeropuertos Aena, surge entre debates por su magnitud económica. El jurado liderado por Rosa Montero la eligió entre cinco finalistas.
- Al igualar el monto del Premio Planeta, este hito posiciona a Aena como actor cultural clave y consolida al género del cuento dentro de la industria literaria de habla hispana.
La escritora argentina Samanta Schweblin ganó la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra El buen mal.
Así lo anunció este miércoles el jurado en Barcelona, que determinó que la autora, de 48 años, inaugura con su libro de cuentos el palmarés de este galardón, cuyo nacimiento ha estado rodeado de polémica. “Hoy este premio da su primer paso premiando la excepción. Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un premio que es también un reconocimiento al género del cuento”, dijo Schweblin tras conocerse la decisión.
Financiado por Aena, la empresa gestora de aeropuertos en la que el Estado español tiene el 51% de las acciones, la convocatoria sorprendió hace unas semanas al irrumpir en el panorama de las letras hispanas.
Los finalistas de este galardón, que busca distinguir anualmente a la mejor obra publicada en castellano o traducida de lenguas cooficiales, recibirán 30.000 euros. La nómina incluyó al español Enrique Vila-Matas con Canon de cámara oscura, la chilena Nona Fernández con Marciano, el español Marcos Giralt Torrente con Los ilusionistas, y el colombiano Héctor Abad Faciolince con Ahora y en la hora.
Un jurado integrado por profesionales del mundo cultural y literario, presidido por la escritora y periodista española Rosa Montero, había definido en marzo a los cinco finalistas entre una preselección de obras de narrativa publicadas en 2025.
La creación del premio, por el que Aena también se compromete a adquirir miles de ejemplares de la obra ganadora y las finalistas para distribuir entre sus trabajadores y administraciones locales, generó debates en España. Mientras algunas voces del sector cultural celebraron la iniciativa, otras cuestionaron la pertinencia de que una empresa con participación estatal y vinculada al transporte irrumpa en el ámbito literario con un premio de esta magnitud.
“Es mecenazgo que sirve a todos”, sostuvo el presidente de Aena, Maurici Lucena, en una entrevista con el diario La Vanguardia. “Se trata de una modesta inversión en ‘soft power’ de nuestra cultura hispana para toda América”, añadió.
El galardón iguala en dotación al Premio Planeta, que desde 1952 distingue cada año a una novela inédita en una tradicional cena literaria en Barcelona. En su palmarés figuran premios Nobel como Mario Vargas Llosa o Camilo José Cela, además de autores como Eduardo Mendoza, Jorge Semprún, Antonio Skármeta y Ana María Matute.