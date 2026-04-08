Sextorsión VIP: desbaratan una banda que operaba desde la cárcel y extorsionaba mujeres con fotos íntimas

Una vez obtenido el material, comenzaba la etapa de extorsión. De acuerdo con fuentes policiales, la banda utilizaba tres mecanismos principales. En primer lugar, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas sexuales bajo amenaza de enviar sus imágenes a familiares o compañeros de colegio. Luego, creaban perfiles falsos con esas fotos para atraer a hombres, a quienes contactaban simulando ser policías, acusándolos de interactuar con menores y exigiendo pagos para evitar causas penales. Por último, publicaban las imágenes de las víctimas ofreciéndolas como trabajadoras sexuales sin su consentimiento.