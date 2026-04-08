El Banquete: la fiesta puede ser una forma de conocimiento

Reviste un interés crítico. Salta tiene una relación particular con esta pregunta. Vivimos rodeados de una naturaleza extraordinaria que al mismo tiempo está siendo sistemáticamente amenazada. Hoy mismo se está debatiendo la reforma de la Ley de Protección de Glaciares, un intento de pasar por debajo algo que tendrá consecuencias funestas e irreversibles para toda la biosfera regional. Estas decisiones no son abstractas: afectan el agua que vamos a beber, el paisaje que vamos a heredar, la vida que van a tener nuestros hijos. Y sin embargo se procesan en los medios con una distancia que hace creer a la persona que no tiene poder de acción, que ya hay expertos que opinan y que su voz no cuenta. Para mí, uno de los objetivos de El Banquete es exactamente ese: recuperar el derecho a ser protagonistas de estos debates desde nuestra propia historia y subjetividad. No dogmatizar, no inculcar una opinión, sino movilizar a las personas a pensar por sí mismas, a cruzar su experiencia con las ideas, a formarse una posición propia. Eso es lo que la filosofía y el arte pueden hacer que los medios no hacen: devolverle a la pregunta su dificultad real, su espesor, su urgencia. Pero el tema de la Naturaleza en El Banquete no se agota en el debate ecológico. También es una pregunta filosófica más profunda: ¿qué entendemos por naturaleza? ¿Un paisaje que admiramos desde la ciudad? ¿Algo que perdimos? ¿Algo que somos? Durante siglos la modernidad occidental construyó una división y esa frontera, que nos pareció tan natural, es en realidad una decisión filosófica con consecuencias políticas y ecológicas enormes. Parte de lo que queremos hacer esta noche es pensar desde dónde se tomó esa decisión y qué otras formas de habitar el mundo son posibles.