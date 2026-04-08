Seguí en vivo el debate en Diputados sobre la reforma de la ley de glaciares: cómo votan los tucumanos

La Cámara de Diputados nacional debate este miércoles en sesión especial la reforma de la ley de glaciares, en un clima de fuertes cuestionamientos de distintos sectores que advierten sobre el impacto de los cambios propuestos en los recursos del agua en el país. La discusión se desarrolla luego de que el oficialismo lograra avanzar con el proyecto en comisión, lo que habilitó su llegada al recinto.