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Seguí en vivo el debate en Diputados sobre la reforma de la ley de glaciares: cómo votan los tucumanos

El gobierno de Milei busca la modificación de la norma nacional, proyecto que ya tiene media sanción del Senado, en medio de críticas por su impacto ambiental.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados debate este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo nacional para modificar la protección de recursos hídricos en el Congreso Nacional.
  • Con media sanción del Senado, la iniciativa llega al recinto tras un dictamen favorable en comisiones, pese a los fuertes cuestionamientos de expertos y organismos internacionales.
  • La sanción definitiva alteraría el marco legal de preservación ambiental, generando tensiones políticas regionales y un nuevo paradigma en la gestión de recursos naturales críticos.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados nacional debate este miércoles en sesión especial la reforma de la ley de glaciares, en un clima de fuertes cuestionamientos de distintos sectores que advierten sobre el impacto de los cambios propuestos en los recursos del agua en el país. La discusión se desarrolla luego de que el oficialismo lograra avanzar con el proyecto en comisión, lo que habilitó su llegada al recinto.

El texto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, obtuvo dictamen el martes en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. La iniciativa modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

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La sesión, convocada para las 15 horas, se lleva adelante con la expectativa puesta en un debate atravesado por críticas y tensiones, tanto dentro del Congreso como en otros ámbitos, en torno a los alcances de la reforma. 

El proyecto cuenta ya con media sanción del Senado y, en los días previos, fue objeto de audiencias públicas en las que participaron distintos sectores. 

La votación de los tucumanos

En Diputados, el panorama muestra una mayoría inclinada a respaldar el proyecto. A favor se ubicarán Soledad Molinuevo, Federico Pelli, Gerardo Huesen y Mariano Campero, de La Libertad Avanza. También votarían a favor los integrantes del bloque Independencia, aliado a la Rosada: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera.

En contra, en tanto, lo harán los justicialistas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.

En el Senado, los representantes tucumanos ya mostraron posiciones divididas: Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votaron a favor, mientras que Juan Manzur se pronunció en contra.

Seguí cómo votarán en el recinto los parlamentarios tucumanos.

Seguí en vivo el debate en el recinto. 

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