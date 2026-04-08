El New York Times reveló la identidad del creador de Bitcoin

La investigación terminó en un encuentro cara a cara de uno de los periodistas en un hotel de El Salvador. Durante la confrontación, Back negó ser Satoshi, calificando las similitudes como meras coincidencias de la época. No obstante, Carreyrou registró lo que parece ser un lapsus revelador durante la entrevista. Al discutir la famosa frase de Satoshi: “Soy mejor con el código que con las palabras”, Back respondió de manera espontánea mencionando que él había escrito mucho en esas listas de correo, hablando en primera persona sobre la actividad del creador. Para el diario estadounidense, este desliz fue la confirmación final de que el creador de la revolución financiera siempre estuvo escondido a plena vista.