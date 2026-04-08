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La AFA confirmó el árbitro para Güemes de Santiago vs. San Martín: la necesidad que tiene el "Santo"

El equipo que dirige Andrés Yllana intentará aprovechar el impulso que generó la clasificación en la Copa Argentina.

QUIERE MÁS. El Santo intentará volver a sumar de a tres este domingo, en el Madre de Ciudades. QUIERE MÁS. El "Santo" intentará volver a sumar de a tres este domingo, en el "Madre de Ciudades". LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA designó a Maximiliano Macheroni como árbitro para el partido entre Güemes y San Martín de Tucumán, este domingo a las 17 en el Estadio Madre de Ciudades por Primera Nacional.
  • El 'Santo' llega tras clasificar en Copa Argentina por penales, aunque en el torneo local acumula tres empates consecutivos. Macheroni será asistido por Gonzalo Ferrari y Matías Coria.
  • San Martín necesita una victoria para romper su racha de igualdades y pelear el liderazgo de la Zona B. El arbitraje se vuelve clave en un escenario difícil donde el local es fuerte.
Resumen generado con IA

El partido entre Güemes de Santiago del Estero y San Martín, que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Madre de Ciudades, ya tiene designación arbitral confirmada. El encargado de impartir justicia será Maximiliano Macheroni, acompañado por Gonzalo Ferrari y Matías Coria como asistentes, mientras que Leandro Billanueva oficiará como cuarto árbitro.

Para San Martín, que atraviesa un tramo en el que necesita volver a sumar de a tres y sostener regularidad, el arbitraje no es un detalle menor. En un contexto de paridad y partidos cerrados, las decisiones del juez pueden inclinar el desarrollo, especialmente en un escenario como el de Santiago, en donde el "Gaucho" suele hacerse fuerte.

El equipo que dirige Andrés Yllana llegará al choque de este domingo con el envión que significó la clasificación a la siguiente instancia en Copa Argentina. Con un equipo alternativo, el "Santo" igualó sin goles contra Estudiantes de Río Cuarto, pero terminó imponiéndose en la tanda de penales.

La oportunidad para el "Santo" de dar el salto de calidad

En la Primera Nacional, el "Santo" acumula tres empates consecutivos (San Martín de San Juan, Deportivo Madryn y Chacarita) que le impidieron subirse a la cima de la zona B. Por eso, en Santiago intentará volver a sumar de a tres, aprovechando la clasificación en la Copa.

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