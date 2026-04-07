Vanguardia en Real Estate: Tucumán se alista para el 1° Open House en Alto Verde 3

Los interesados en comprar una casa tienen una chance inmejorable para hacer realidad sus proyectos el próximo jueves 09 de abril en el barrio Alto Verde 3. Ese día, de 17 a 20.30 horas, se llevará a cabo el primer Open House de José Mejail Propiedades, inmobiliaria especializada en venta de propiedades en los sectores premium de Tucumán.
El evento prevé la apertura de 9 casas seleccionadas que actualmente se encuentran a la venta en Alto Verde 3, uno de los barrios más demandados de la zona Norte de Yerba Buena. A lo largo de la tarde, tendrán la oportunidad de recorrer estas viviendas, que ofrecen diferentes tipologías y diseños, de la mano del equipo de expertos de la inmobiliaria, quienes brindarán asesoramiento a los clientes en la elección de una casa acorde a sus necesidades.
“No se trata solo de ver propiedades, se trata de experimentar el futuro del mercado inmobiliario en Tucumán”, apuntó José Mejail, referente de la inmobiliaria que adoptó esta modalidad extendida en el Real Estate norteamericano. “Nuestra inmobiliaria se especializa en venta de propiedades en las zonas más exclusivas de Tucumán y eso implica ir siempre un paso más adelante en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, tanto los confían en nosotros para vender una propiedad, como los que dejan en nuestras manos la responsabilidad de buscar una casa para plasmar su proyecto de vida o una oportunidad de inversión que les brinde tranquilidad”, apuntó el referente inmobiliario.
Por normas de seguridad del barrio, los interesados en participar deben completar un formulario con sus datos para ingresar a Alto Verde 3. En portería, se colocará una calco para identificar a los vehículos que estarán participando de la actividad. Una vez que se reúna el grupo en la primera casa del recorrido, José Mejail brindará la bienvenida, se ofrecerá un coffee y se presentará a los integrantes del equipo que guiará los recorridos por cada una de las casas en venta en este barrio que ofrece naturaleza y tranquilidad a pocos metros de avenida Perón, la zona en donde se encuentran los mejores servicios y marcas.
“Los inscriptos podrán organizar su recorrido, según el tiempo del cual dispongan y según sus intereses particulares. Para evaluar todas las oportunidades que les ofreceremos, tendrán a disposición un dossier con las fichas técnicas de cada una de las casas en venta”, anticipó Mejail sobre la modalidad del evento que promete innovar en el Real Estate, e invitó a seguir las redes sociales de la inmobiliaria en donde se irán publicando las novedades.
El referente del sector inmobiliario y socio fundador de la expo Noa Construye, agregó que se trata de una invitación exclusiva con cupos limitados, por lo que los interesados en formar parte de la experiencia deben registrarse con antelación para cumplir con los requisitos. “Los esperamos a todos para aprovechar esta oportunidad única en Tucumán. El Open House es una experiencia que promete unir a familias con su nuevo hogar o a inversores con propiedades que tienen una excelente proyección. También estarán presentes representantes de estudios de arquitectura y diseño que intervinieron en Alto Verde 3. Juntos, vamos a llevar el Real Estate de Tucumán a otro nivel”.