Vanguardia en Real Estate: Tucumán se alista para el 1° Open House en Alto Verde 3

Por normas de seguridad del barrio, los interesados en participar deben completar un formulario con sus datos para ingresar a Alto Verde 3. En portería, se colocará una calco para identificar a los vehículos que estarán participando de la actividad. Una vez que se reúna el grupo en la primera casa del recorrido, José Mejail brindará la bienvenida, se ofrecerá un coffee y se presentará a los integrantes del equipo que guiará los recorridos por cada una de las casas en venta en este barrio que ofrece naturaleza y tranquilidad a pocos metros de avenida Perón, la zona en donde se encuentran los mejores servicios y marcas.