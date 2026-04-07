“Fue una falta de respeto muy grande”: la denuncia de un excombatiente de Malvinas contra un árbitro del Federal A
La previa del duelo entre Boca Unidos y Defensores de Vilelas por el Torneo Federal A quedó envuelta en polémica tras el testimonio de un veterano de Guerra de Malvinas, que acusó al árbitro de impedir un homenaje protocolar. No hubo respuesta oficial del cuerpo arbitral.
Resumen para apurados
- Un excombatiente de Malvinas denunció al árbitro César Ceballo por destrato durante un homenaje en el partido Boca Unidos vs. Defensores de Vilelas por el torneo Federal A en Corrientes.
- El incidente ocurrió cuando el juez impidió el ingreso protocolar previsto al campo. El veterano calificó el hecho como una grave falta de respeto hacia los 632 caídos en el conflicto.
- La falta de descargo oficial del cuerpo arbitral alimenta el malestar social. El caso reabre el debate sobre el cumplimiento de protocolos de memoria en el fútbol del ascenso local.
Lo que debía ser un momento de reconocimiento y memoria terminó envuelto en polémica. En la previa del partido entre Boca Unidos y Defensores de Vilelas por el torneo Federal A, un excombatiente de la Guerra de Malvinas denunció públicamente un episodio de destrato por parte del árbitro César Ceballo.
El conflicto se originó durante el homenaje previsto antes del inicio del encuentro. Según relató el veterano, la idea era realizar un ingreso protocolar al campo de juego junto a los equipos, con los árbitros detrás, en una escena cargada de simbolismo. Sin embargo, el juez habría impedido que esto se concretara y actuado de manera inapropiada.
“El homenaje tiene un valor muy importante, no solo para nosotros, sino para los 632 caídos en Malvinas”, expresó el denunciante, visiblemente molesto. En ese sentido, calificó lo ocurrido como “una falta de respeto muy grande” hacia quienes participaron del conflicto bélico.
â ï¸TENSO MOMENTO entre un ARBITRO y un EXCOMBATIENTE— El Ascenso x3 (@ElAscensox3) April 7, 2026
â Antes del inicio del Boca Unidos - Defensores de Vilelas, se le hizo un homenaje a los EXCOMBATIENTES DE MALVINAS
âEn medio del homenaje, HUBO UNA DISCUSION ENTRE UN EXCOMBATIENTE y Cesar Ceballo, ARBITRO del cotejo.
âElâ¦ pic.twitter.com/1hXtMSinuM
Además, el excombatiente aseguró que la tensión no solo se limitó al acto, sino que el árbitro también habría tenido actitudes indebidas con los jugadores en la previa del partido, lo que terminó de encender la controversia.
Hasta el momento, el cuerpo arbitral no emitió ningún tipo de descargo oficial frente a las acusaciones, lo que alimenta el malestar y deja el episodio sin una versión contrapuesta.
En lo estrictamente deportivo, el encuentro se disputó con normalidad y terminó con triunfo de Defensores de Vilelas por 4-2 en Corrientes. La figura de la noche fue Gonzalo Cañete, autor de dos goles en un partido que, pese a su intensidad, quedó en un segundo plano frente a la polémica generada fuera del juego.