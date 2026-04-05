Tucumán Central golpeó a un candidato y reafirmó su identidad en el Federal A

La necesidad apura. Empuja a adaptarse, a moverse, a no dejar espacio para la duda. El miedo puede estar, claro, pero no puede mandar. En muchos casos, esa urgencia se transforma en motor: no hay margen para especular cuando el objetivo es claro. Tucumán Central tiene esa mentalidad. Costó muchísimo llegar al Federal A y hoy está dispuesto a entregar todo por mantenerse. Soñar con más puede aparecer, pero la prioridad es clara: sumar la mayor cantidad de puntos para no renegar con el descenso. Ese espíritu se refleja en la cancha: cada pelota se pelea con el corazón, el cuerpo y algo más. El “Rojo” no se arrodilla ante ningún candidato, ni siquiera frente a los “súper equipos” de la categoría. Esa irreverencia, muchas veces, termina en resultados que invitan a sonreír. Uno de esos casos se dio ayer, cuando el equipo de Walter Arrieta venció 2-0 a San Martín de Formosa.