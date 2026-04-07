El padre de Agostina Páez se separó de su pareja tras la viralización del video

Si bien valoró el acompañamiento de su padre durante su detención en Brasil, admitió que él suele tener actitudes que no comparte. “No creo que lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo”, agregó. También contó que recibió un mensaje de disculpas por parte de su padre en Pascuas, luego de un período sin diálogo.