El padre de Agostina Páez se separó de su pareja tras la viralización del video

Resumen para apurados
- La abogada Stefany Budan anunció su separación de Mariano Páez en Santiago del Estero, tras viralizarse un video con gestos racistas del hombre que desató un fuerte repudio público.
- La ruptura ocurre tras el regreso de Agostina Páez de su detención en Brasil. Budan, quien inicialmente lo justificó, ahora pide desvincularse del apellido por su salud emocional.
- Este episodio subraya el impacto de las conductas racistas en el ámbito privado y legal. El distanciamiento de su hija y su expareja marca un aislamiento social para Mariano Páez.
La abogada Stefany Budan anunció su separación de Mariano Páez en medio de la controversia generada por un video en el que él realiza gestos considerados racistas, episodio que tuvo fuerte repercusión pública y profundizó la crisis familiar.
Budan confirmó la ruptura a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, donde aseguró que ya no mantiene vínculo alguno con la familia. “Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez”, expresó en su cuenta de Instagram.
En su descargo, la letrada también expuso el delicado momento personal que atraviesa, marcado por la cercanía de la fecha del fallecimiento de su hijo. “Me encuentro atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor, reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida: aquel instante en el que sufrió un paro cardíaco estando en mis brazos”, señaló.
En ese contexto, pidió que los medios dejen de asociarla a su ex pareja y a los conflictos familiares, y reclamó respeto para poder iniciar un proceso de reconstrucción personal. “A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga, sin sombras que interfieran en mi camino”, afirmó.
Además, solicitó que las cuestiones judiciales se mantengan en el ámbito legal y no en el mediático, y pidió privacidad para transitar su duelo.
El episodio que desencadenó la ruptura fue la difusión de un video en el que Páez aparece realizando gestos racistas en un bar. Las imágenes se viralizaron en un contexto particularmente sensible: pocos días después de que su hija, Agostina Páez, regresara al país tras permanecer casi tres meses detenida en Brasil, acusada por injuria racial.
En los días previos a la separación, Budan había defendido públicamente a Páez al sostener que sus expresiones carecían de “lucidez y control” debido al consumo de alcohol. “Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo irresponsable. No hay lucidez, no hay control y no hay intención real en esas palabras”, había escrito.
La ruptura se confirmó a pocos días de que la pareja cumpliera su primer aniversario. Hasta entonces, la abogada había acompañado a Páez frente a las críticas surgidas tras la viralización del video.
Por su parte, Agostina Páez también se refirió al episodio en una entrevista con el canal de streaming OLGA. “Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá”, expresó. La abogada, de 29 años, reconoció que la situación le generó enojo y vergüenza. “No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo difícil que fue esto para mí”, sostuvo.
Si bien valoró el acompañamiento de su padre durante su detención en Brasil, admitió que él suele tener actitudes que no comparte. “No creo que lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo”, agregó. También contó que recibió un mensaje de disculpas por parte de su padre en Pascuas, luego de un período sin diálogo.