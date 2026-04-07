Ya salieron a la venta las entradas para la gira mundial de BTS: ¿cuándo será el show en Argentina?

El fenómeno global por la gira mundial de BTS

El entusiasmo por presenciar el regreso de los siete integrantes de BTS a los escenarios alcanza niveles históricos. Tras el inicio de la comercialización, el grupo agotó las entradas para las 41 funciones programadas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, superando los 2.4 millones de tickets vendidos. Esta demanda masiva derivó en la apertura de nuevas fechas en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas, las cuales también completaron su aforo de inmediato.