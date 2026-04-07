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Ya salieron a la venta las entradas para la gira mundial de BTS: ¿cuándo será el show en Argentina?

Los fanáticos de Latinoamerica esperan con ansias el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

Ya salieron a la venta las entradas para la gira mundial de BTS: ¿cuándo será el show en Argentina? BTS
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • BTS confirmó su show en Argentina en el Estadio Único de La Plata para su gira ‘ARIRANG’. La venta general inicia el 10 de abril por All Access para este hito del K-pop mundial.
  • La preventa ya está activa para miembros oficiales. El tour 2026-2027 usará un innovador escenario 360° y recorrerá 34 regiones, marcando el debut de la banda en suelo bonaerense.
  • Con 2.4 millones de tickets vendidos globalmente, esta gira se perfila como el evento de K-pop más importante de la historia y consolida el regreso triunfal de sus siete miembros.
Resumen generado con IA

El fenómeno mundial de la música coreana, conocido por el nombre de BTS, confirmó su visita a Argentina y las entradas ya se encuentran a la venta. Los fanáticos de Latinoamérica esperan con ansias el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata y ya se confirmó el precio de las entradas

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata y ya se confirmó el precio de las entradas

El viernes 2 de octubre comienza la gira en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, Colombia; para seguir por el Estadio San Marcos en Lima, Perú; el Estadio Nacional en Santiago, Chile; y tendrá su gran cierre latinoamericano con tres noches en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil. El de Argentina será un hito debido a que es la primera vez que harán un show en Buenos Aires.

Cómo comprar las entradas para ver a BTS en Argentina

La preventa de entradas para las presentaciones en Argentina ya se encuentra disponible mediante la plataforma All Access, utilizando el beneficio del ARMY MEMBERSHIP, una especie de suscripción premium para los seguidores de la banda. El público general podrá adquirir sus tickets a partir del viernes 10 de abril a las 10, momento en que se liberará el remanente para todos los interesados.

Este tour mundial (2026-2027) promete consolidarse como el evento de K-pop más importante de la historia, con una agenda que contempla más de 80 conciertos en 34 regiones distintas. Los espectáculos dispondrán de un innovador escenario inmersivo de 360 grados, diseño que permite optimizar la capacidad de los estadios y colocar a los asistentes en el núcleo de la experiencia visual y sonora.

El fenómeno global por la gira mundial de BTS

El entusiasmo por presenciar el regreso de los siete integrantes de BTS a los escenarios alcanza niveles históricos. Tras el inicio de la comercialización, el grupo agotó las entradas para las 41 funciones programadas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, superando los 2.4 millones de tickets vendidos. Esta demanda masiva derivó en la apertura de nuevas fechas en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas, las cuales también completaron su aforo de inmediato.

Esta gira mundial representa el primer tour conjunto desde el éxito de "PERMISSION TO DANCE ON STAGE" entre 2021 y 2022. El recorrido comienza este 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y continuará por diversas regiones antes de llegar a nuestro continente. Posteriormente, la agrupación planea desembarcar en los mercados de Asia y Australia hacia el cierre del año actual y los meses iniciales del próximo.


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