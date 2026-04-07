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River blindó a una de sus joyas: Felipe López firmó contrato con cláusula millonaria

River aseguró a una de sus grandes promesas: Felipe López firmó hasta 2028 y tendrá una cláusula de $100 millones. El enganche de 16 años ya es parte del recambio que impulsa Eduardo Coudet.

Felipe López, juvenil de River. Felipe López, juvenil de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe López firmó su primer contrato con River hasta 2028. El enganche de 16 años fue blindado con una cláusula de 100 millones de dólares para asegurar su permanencia en el club.
  • Formado desde 2015 y figura en selecciones juveniles, el zurdo se integra al proceso de Eduardo Coudet tras ser campeón en divisiones inferiores y destacar por su visión de juego.
  • Esta cifra récord protege al juvenil frente al interés extranjero y consolida la política de River de potenciar a sus canteranos como pilares del proyecto futbolístico y económico.
Resumen generado con IA

En línea con su histórica apuesta por las divisiones inferiores, River dio un paso fuerte para asegurar el futuro: Felipe López firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 y quedó blindado con una cláusula de rescisión de $100 millones.

El juvenil, nacido en 2010 en San Miguel, es un clásico enganche, de esos que parecen en vías de extinción. Zurdo, técnico y con visión de juego, López se formó en el club desde 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los talentos más destacados de su categoría. Hoy integra la Séptima División, pero su proyección lo ubica varios escalones por encima.

Su recorrido en inferiores respalda esa expectativa. Fue campeón de AFA con la Novena en 2024 y con la Octava en 2025, además de consagrarse en la prestigiosa Messi Cup, un torneo que suele reunir a las principales promesas del fútbol formativo.

El crecimiento de López no pasó desapercibido puertas adentro ni tampoco a nivel nacional. El enganche ya suma convocatorias en las selecciones juveniles argentinas Sub-15 y Sub-16, un indicio claro de su proyección dentro del sistema formativo de la AFA.

La firma del contrato se da en un contexto de renovación dentro del plantel profesional. Bajo la conducción de Eduardo Coudet, River comenzó a darle lugar a jóvenes valores, como ocurrió recientemente con el debut de Lautaro Pereyra, de 17 años.

En ese escenario, López aparece como una de las próximas apuestas fuertes. Recién cumplió los 16 años necesarios para firmar y ya tiene asegurado su lugar en el proyecto a mediano y largo plazo. En Núñez lo tienen claro: quieren que la próxima joya también sea de la casa.

Temas Club Atlético River PlateEduardo "Chacho" Coudet
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