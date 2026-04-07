River blindó a una de sus joyas: Felipe López firmó contrato con cláusula millonaria

El juvenil, nacido en 2010 en San Miguel, es un clásico enganche, de esos que parecen en vías de extinción. Zurdo, técnico y con visión de juego, López se formó en el club desde 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los talentos más destacados de su categoría. Hoy integra la Séptima División, pero su proyección lo ubica varios escalones por encima.