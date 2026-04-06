Secciones
DeportesFútbol

Coudet arranca con números históricos en River: cuatro triunfos al hilo y va por un récord centenario

El “Chacho” tuvo un inicio perfecto en el banco del “Millonario”, se metió en un selecto grupo de entrenadores y ahora buscará igualar una marca histórica en su debut internacional.

Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River, llegó a cuatro victorias consecutivas. Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador de River, llegó a cuatro victorias consecutivas.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Eduardo Coudet alcanzó cuatro victorias seguidas en River tras vencer 3-0 a Belgrano este mes, logrando uno de los mejores inicios históricos de un entrenador en la institución.
  • Tras vencer a Huracán, Sarmiento y Estudiantes (RC), el DT igualó marcas de Merlo y Didí. El récord absoluto pertenece a Arnoldo Watson Hutton, quien logró cinco éxitos en fila.
  • El próximo objetivo será igualar la marca histórica frente a Blooming por Copa Sudamericana. El ciclo destaca por la solidez deportiva y la inclusión de juveniles al primer equipo.
Resumen generado con IA

Eduardo "Chacho" Coudet atraviesa un comienzo de ciclo inmejorable en River. Con la goleada 3-0 frente a Belgrano, el entrenador logró su cuarta victoria consecutiva en igual cantidad de partidos dirigidos, una marca que lo posiciona entre los mejores arranques en la historia del club.

El recorrido del “Millonario” en esta racha fue sólido y en crecimiento. En su debut, el 15 de marzo, venció 2-1 a Huracán como visitante. Luego se impuso 2-0 ante Sarmiento de Junín, repitió ese resultado frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y terminó de confirmar su gran presente con el contundente 3-0 ante Belgrano en el Monumental.

Este inicio le permitió a Coudet meterse en un grupo selecto de entrenadores que ganaron sus primeros cuatro partidos al frente de River. Allí aparecen nombres históricos como Reinaldo Merlo, Juan Eulogio Urriolabeitia, Didí y Arnoldo Watson Hutton, quien ostenta el récord con cinco triunfos consecutivos en el inicio de un ciclo.

Ahora, el “Chacho” tendrá la chance de igualar esa marca histórica cuando River debute en la Copa Sudamericana frente a Blooming. Más allá del gran arranque, el entrenador se mostró conforme pero cauteloso: valoró el rendimiento del equipo, aunque remarcó que todavía hay aspectos por mejorar.

Además, en este tramo inicial ya comenzó a marcar su impronta, incluso dándole lugar a juveniles como Lautaro Pereyra, que hizo su debut en Primera. River, así, no solo gana: también empieza a construir una identidad bajo la conducción de Coudet.

Temas Club Atlético River PlateCopa SudamericanaClub Atlético BelgranoEduardo "Chacho" Coudet
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”
1

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
2

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
3

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión
4

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones
5

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles
6

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Más Noticias
Arranca la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires: cómo y dónde comprarlas

Arranca la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires: cómo y dónde comprarlas

La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Comentarios