Coudet arranca con números históricos en River: cuatro triunfos al hilo y va por un récord centenario

Resumen de nota
- Eduardo Coudet alcanzó cuatro victorias seguidas en River tras vencer 3-0 a Belgrano este mes, logrando uno de los mejores inicios históricos de un entrenador en la institución.
- Tras vencer a Huracán, Sarmiento y Estudiantes (RC), el DT igualó marcas de Merlo y Didí. El récord absoluto pertenece a Arnoldo Watson Hutton, quien logró cinco éxitos en fila.
- El próximo objetivo será igualar la marca histórica frente a Blooming por Copa Sudamericana. El ciclo destaca por la solidez deportiva y la inclusión de juveniles al primer equipo.
Eduardo "Chacho" Coudet atraviesa un comienzo de ciclo inmejorable en River. Con la goleada 3-0 frente a Belgrano, el entrenador logró su cuarta victoria consecutiva en igual cantidad de partidos dirigidos, una marca que lo posiciona entre los mejores arranques en la historia del club.
El recorrido del “Millonario” en esta racha fue sólido y en crecimiento. En su debut, el 15 de marzo, venció 2-1 a Huracán como visitante. Luego se impuso 2-0 ante Sarmiento de Junín, repitió ese resultado frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y terminó de confirmar su gran presente con el contundente 3-0 ante Belgrano en el Monumental.
Este inicio le permitió a Coudet meterse en un grupo selecto de entrenadores que ganaron sus primeros cuatro partidos al frente de River. Allí aparecen nombres históricos como Reinaldo Merlo, Juan Eulogio Urriolabeitia, Didí y Arnoldo Watson Hutton, quien ostenta el récord con cinco triunfos consecutivos en el inicio de un ciclo.
Ahora, el “Chacho” tendrá la chance de igualar esa marca histórica cuando River debute en la Copa Sudamericana frente a Blooming. Más allá del gran arranque, el entrenador se mostró conforme pero cauteloso: valoró el rendimiento del equipo, aunque remarcó que todavía hay aspectos por mejorar.
Además, en este tramo inicial ya comenzó a marcar su impronta, incluso dándole lugar a juveniles como Lautaro Pereyra, que hizo su debut en Primera. River, así, no solo gana: también empieza a construir una identidad bajo la conducción de Coudet.