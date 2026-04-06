Coudet arranca con números históricos en River: cuatro triunfos al hilo y va por un récord centenario

El recorrido del “Millonario” en esta racha fue sólido y en crecimiento. En su debut, el 15 de marzo, venció 2-1 a Huracán como visitante. Luego se impuso 2-0 ante Sarmiento de Junín, repitió ese resultado frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y terminó de confirmar su gran presente con el contundente 3-0 ante Belgrano en el Monumental.