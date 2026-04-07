El césped sintético, el rival inesperado de Boca en su debut por Copa Libertadores

Consciente de esta dificultad, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda tomó medidas en la previa. Durante los últimos días, el plantel se entrenó en superficies sintéticas en el predio de Ezeiza para familiarizarse con el ritmo de la pelota. Incluso, la práctica de fútbol en la que se definió el equipo titular se realizó íntegramente bajo esas condiciones.