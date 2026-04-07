El césped sintético, el rival inesperado de Boca en su debut por Copa Libertadores

Resumen para apurados
- Boca Juniors debuta esta noche ante Universidad Católica en el Claro Arena de Chile por la Copa Libertadores 2026, enfrentando el desafío adicional del césped sintético.
- El estadio utiliza corcho triturado en lugar de caucho. Para adaptarse, el plantel de Claudio Úbeda entrenó en superficies similares en Ezeiza buscando mitigar la velocidad del balón.
- La superficie FIFA Quality Pro exige máxima precisión técnica. Este debut marcará la capacidad de adaptación de Boca en un torneo donde las condiciones externas condicionan el éxito.
Boca iniciará esta noche su camino en la Copa Libertadores 2026 ante Universidad Católica en Santiago de Chile. Sin embargo, más allá del rival, el foco también estará puesto en un condicionante que puede resultar determinante: el césped sintético del Claro Arena.
El estadio, recientemente renovado, cuenta con una superficie de última generación que rompe con los estándares tradicionales. A diferencia de otros campos sintéticos, este no utiliza caucho, sino corcho triturado como relleno, un material orgánico elegido para mejorar el comportamiento del balón y reducir el impacto ambiental. Además, posee la certificación FIFA Quality Pro, el máximo reconocimiento para este tipo de terrenos.
A pesar de su modernidad, el campo modifica las condiciones habituales del juego. La pelota se desplaza a mayor velocidad, los rebotes son más intensos y los controles exigen una precisión superior. En ese contexto, el margen de error se reduce y obliga a los equipos a adaptarse rápidamente.
Consciente de esta dificultad, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda tomó medidas en la previa. Durante los últimos días, el plantel se entrenó en superficies sintéticas en el predio de Ezeiza para familiarizarse con el ritmo de la pelota. Incluso, la práctica de fútbol en la que se definió el equipo titular se realizó íntegramente bajo esas condiciones.
No es la primera vez que Boca enfrenta un escenario similar. Las visitas al Allianz Parque de Palmeiras ya habían expuesto las dificultades de jugar sobre este tipo de superficies. En su momento, Juan Román Riquelme lo definió como una “cancha de alfombra”, donde la pelota “pica distinto y va más rápido”.
Más allá de este desafío, el equipo llega con buenas sensaciones. El plantel fue recibido por una multitud en Chile y atraviesa un momento de crecimiento, con jugadores como Ádam Bareiro en buen nivel y la inclusión del juvenil Exequiel Zeballos en la delegación.
En un torneo donde cada detalle cuenta, Boca no sólo deberá imponerse a su rival, sino también adaptarse a un escenario que cambia las reglas del juego.